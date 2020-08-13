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郭樹清：積極應對不良貸款上升 資金面寬鬆市場亂象易反彈

經濟脈搏 12:12 2020/08/13

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中國銀保監會主席郭樹清表示，當前金融業運行平穩，風險整體可控，但同時一些潛在隱患依然較大，包括存量風險尚未得到徹底解決、不良資產上升壓力加大、資金面寬鬆背景下市場亂像極易反彈回潮等，對此要未雨綢繆。

研究儲備性政策 加快經濟恢復

郭樹清接受官媒訪問時表示，今年二季度我國經濟恢復正增長，離不開宏觀政策的有力對沖，包括財政、稅收、社保、就業等方面的政策，貨幣金融政策也發揮了重要作用。中國三次降低存款準備金率，增加1.8萬億元再貸款再貼現額度，及時出台階段性延期還本付息政策等，有力促進了經濟的恢復。

他表示，下一步首先要做好對普惠型小微企業的支持。為幫助企業渡過難關，目前銀行業已對6.12萬億元企業到期貸款提供融資支持。銀保監會、人民銀行也研究了一些儲備性政策，適時推出加快經濟恢復。

他稱，現在比較突出的問題就是服務業，沒有完全恢復到正常狀態。當局正在採取一些特殊的辦法，例如救急性的貸款和救急性的融資，亦正在探索在有些省份進行試點。

未來銀行不良貸款上升壓力較大

郭樹清並指，上半年，受新冠肺炎疫情等因素影響，銀行業新形成不良貸款較去年同期有所上升。當前，經濟尚未全面恢復，疫情仍有較大不確定性，所帶來的金融風險也存在一定時滯，預計有相當規模貸款的風險會延後暴露，未來不良貸款上升壓力較大。

他指，要積極應對不良貸款反彈，要做實資產質量分類、備足抵御風險「彈藥」、加大不良貸款處置力度、嚴控增量風險等。

郭樹清說，預計今年全年銀行業將處置不良貸款3.4萬億元，比去年的2.3萬億元加大了力度，明年的處置力度會更大，因為很多貸款延期了，一些問題明年才會暴露出來。

對於下一步的金融開放政策，郭樹清表示，現在最主要的是抓已出台政策的落實。要鼓勵中外機構在產品、股權、管理和人才等方面開展合作，拓展開放廣度和深度。完善配套制度和基礎設施建設，營造更加市場化、法治化、國際化的營商環境。

他稱，儘管現在國際環境發生較大變化，但這不會改變對外開放的大趨勢。疫情期間不斷有外資金融機構來中國落戶就是很好的證明，中國金融業對外開放的政策一如既往。

責任編輯：蒯宇澄

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