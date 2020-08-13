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【糧食安全】央視再提制止餐飲浪費：我國糧食處於「緊平衡」狀態

社會熱點 12:27 2020/08/13

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聯合國日前警告稱，受新冠肺炎疫情影響，2020年底前全球將有2.65億人面臨饑荒。因此糧食安全再成民生熱點話題。繼中共總書記習近平對制止餐飲浪費作出重要指示後，官媒央視發表評論文章指出，中國糧食處於一種「緊平衡」狀態，不至於短缺卻也經不起無節制浪費。

文章還提到，一人兩人、一頓兩頓的浪費，可能不算什麽，但中國14億人口「舌尖上的浪費」總量就會十分驚人。

中國一年餐飲浪費 夠五千萬人口糧

央視評論文章指出，現在很多人已感受不到節約糧食的必要性，其中一個重要原因是現在的糧食供應比較充足。就糧食生產而言，截至2019年，中國實現了創紀錄的「十六連豐」，糧食產量連續5年在1.3萬億斤以上。

在這種背景下，出現一些「吃飯講排場」的不良現象，一類走極端、暴飲暴食的「吃播文化」更是助長了浪費糧食的不良風氣。中科院有數據顯示，中國餐飲食物浪費量約為每年1,700萬至1,800萬噸，相當於3,000萬到5,000萬人一年的口糧。

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習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

就算糧食大豐收 都不應浪費

文章提到，民眾消費不等於浪費，糧食就是再豐產豐收，就是再滿倉滿囤，也不該有一株一穗的浪費。節約糧食、杜絕浪費，除了站在個體的、家庭的角度去審視，更要站在全國的乃至世界的視角去思考。

文章表示，站在糧食安全的角度來看，疫情使得世界多國紛紛囤糧，正印證「糧食打進倉，莫忘災和荒」的老話。對一個有著14億人口的大國來說，手中有糧、心中不慌在任何時候都是真理；保障糧食安全，在任何時候都不能放松。

「我國糧食處於一種『緊平衡』的狀態，雖然不至於短缺，但也經不起毫無節制的浪費。試想，如果在這個時候，糧食供應因為浪費嚴重而出現了短缺，那這個短缺就可能被十倍、百倍地放大，就極大可能成為我們受制於人的一個弱項。」

文章最後說，餐飲浪費不是小問題，也不僅僅是經濟問題，其關聯寬廣、影響深遠。

近期，武漢等地的食肆已推行「N-1點餐模式」，即10位進餐客人只能點9人分量的菜，不夠可以再增加菜品，從源頭杜絕餐飲浪費。

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責任編輯：尹航

武漢 中國 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 聯合國 中國共產黨 餐飲 習近平 經濟

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