【新冠肺炎】內地網絡賣新冠肺炎假疫苗 一劑近500人幣

綜合上觀新聞、上海網絡闢謠平台報道，內地網絡社群近日已有人開賣新冠肺炎假疫苗，不但包裝為知名藥廠生產，還有仿冒條碼，外觀幾可亂真，一劑要價人民幣498元。

近日，微信朋友圈有網友開賣2019冠狀病毒疾病假疫苗，文案上寫著「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，產量低需排隊，9月2日正式上市」。

▲ 內地網絡賣新冠肺炎假疫苗 一劑近500人幣

這款疫苗名為「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，最下方的批准文號顯示「待定」。用支付寶掃一掃條碼進行藥品追溯，可以查到該疫苗的生產企業是北京科興中維生物技術有限公司。

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在微信群中，還有另一款假疫苗也號稱上市，有人宣稱：「498（元）一支，總共打3支，已經出來了。醫護人員和出國人員可以先用。差不多年底，能普及了。」這款名叫「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」的疫苗，標示生產企業是武漢生物製品研究所有限責任公司。

對此，北京科興中維生物技術公司相關負責人表示，目前疫苗正在巴西、孟加拉等國家進行三期臨床研究，還沒有上市。武漢生物製品研究所有限責任公司相關負責人也表示，目前疫苗已進入三期臨床試驗階段，具備大規模量產能力，但還未上市，也未公布價格。

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責任編輯：游昊雲