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【新冠肺炎疫苗】內地假新冠疫苗搶閘開賣　一劑555元

社會熱點 20:14 2020/08/13

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【新冠肺炎疫苗】內地假新冠疫苗搶閘開賣　一劑555元

新冠肺炎疫苗仍未面世，假疫苗搶閘銷售！綜合上觀新聞、上海網絡闢謠平台報道，內地網絡社群近日已有人開賣新冠肺炎假疫苗，不但包裝為知名藥廠生產，還有仿冒條碼，外觀幾可亂真，一劑要價人民幣498元，折合港幣約555元。

近日，微信朋友圈有網友開賣2019冠狀病毒疾病假疫苗，文案上寫著「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，產量低需排隊，9月2日正式上市」。

這款疫苗名為「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，最下方的批准文號顯示「待定」。用支付寶掃一掃條碼進行藥品追溯，可以查到該疫苗的生產企業是北京科興中維生物技術有限公司。

【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好　康希諾沙特展3期試驗

【新冠肺炎疫苗】中美疫苗競賽遭潑冷水　世衛譚德塞：或永無萬靈丹

在微信群中，還有另一款假疫苗也號稱上市，有人宣稱：「498（元）一支，總共打3支，已經出來了。醫護人員和出國人員可以先用。差不多年底，能普及了。」這款名叫「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」的疫苗，標示生產企業是武漢生物製品研究所有限責任公司。

對此，北京科興中維生物技術公司相關負責人表示，目前疫苗正在巴西、孟加拉等國家進行三期臨床研究，還沒有上市。武漢生物製品研究所有限責任公司相關負責人也表示，目前疫苗已進入三期臨床試驗階段，具備大規模量產能力，但還未上市，也未公布價格。

綜合上觀新聞、上海網絡闢謠平台報道，內地網絡社群近日已有人開賣新冠肺炎假疫苗，不但包裝為知名藥廠生產，還有仿冒條碼，外觀幾可亂真，一劑要價人民幣498元，折合港幣約555元。

蔡英文晤美國衛生部長 冀台美共同研發生產疫苗有進展（有片）

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責任編輯：游昊雲

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