▲ 深圳航空客機急降6000米 民航局：艙門密封故障所致

深圳航空客機早前空中事故，5分鐘急降近6,000米。中國民航局周四（13日）表示，深圳航空事故乃客機貨艙艙門密封故障造成。深圳航空客機當時出現異常狀況後，駕駛艙內儀器發出機艙加壓異常警告，機師於是按程序控制客機緊急下降高度，以確保機上人員能夠正常呼吸。

民航局公佈深圳航空ZH9209航班事故調查結果，表示該空中巴士A330-300客機起飛後爬升至海拔9,200米時，駕駛艙內出現座艙高度、座艙壓力警戒信息；經調查發現，事件是由於客機後貨艙艙門「封嚴條」故障，導致未有密封造成。

民航局指出，機組在事發後依程序處置，並宣佈緊急下降，之後返航深圳，整個過程操作正確，處置得當。沒有人在事件中受傷。

深圳航空ZH9209航班周日（9日）早上從深圳寶安國際機場起飛，原定前往西安咸陽國際機場。但客機起飛後25分鐘發生事故，高度在5分鐘期間急降約5,600米，機師一度以交代客機身份的應答機（transponder）代碼，調至代表緊急情況的國際通用代號「7700」。

深圳航空客機意外急降6000米 飛西安中途安全折返

民航局又公佈，東方航空一加空中巴士A330-200客機，同樣在周日發生飛行期間故障。客機從成都飛北京途中，發動機儀表顯示故障。機組人員和航空公司考慮客機問題，以及北京首都機場雷雨天氣條件後，決定將客機降備西安咸陽機場。

東方航空客機降落後檢查發現，發動機電子控制計算機故障，更換後恢復正常。

民航局稱，以上兩起機械故障均有一定的發生機率，飛行人員每年接受常規重複訓練中，亦包含類似科目，機組能夠熟練、正確處置，確保飛行安全。

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責任編輯：連兆鋒