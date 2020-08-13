  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 13:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

深圳航空客機急降6000米 民航局：艙門密封故障所致

社會熱點 12:59 2020/08/13

分享：

深圳航空客機急降6000米 民航局：艙門密封故障所致

深圳航空客機早前空中事故，5分鐘急降近6,000米。中國民航局周四（13日）表示，深圳航空事故乃客機貨艙艙門密封故障造成。深圳航空客機當時出現異常狀況後，駕駛艙內儀器發出機艙加壓異常警告，機師於是按程序控制客機緊急下降高度，以確保機上人員能夠正常呼吸。

民航局公佈深圳航空ZH9209航班事故調查結果，表示該空中巴士A330-300客機起飛後爬升至海拔9,200米時，駕駛艙內出現座艙高度、座艙壓力警戒信息；經調查發現，事件是由於客機後貨艙艙門「封嚴條」故障，導致未有密封造成。

民航局指出，機組在事發後依程序處置，並宣佈緊急下降，之後返航深圳，整個過程操作正確，處置得當。沒有人在事件中受傷。

深圳航空ZH9209航班周日（9日）早上從深圳寶安國際機場起飛，原定前往西安咸陽國際機場。但客機起飛後25分鐘發生事故，高度在5分鐘期間急降約5,600米，機師一度以交代客機身份的應答機（transponder）代碼，調至代表緊急情況的國際通用代號「7700」。

深圳航空客機意外急降6000米 飛西安中途安全折返

民航局又公佈，東方航空一加空中巴士A330-200客機，同樣在周日發生飛行期間故障。客機從成都飛北京途中，發動機儀表顯示故障。機組人員和航空公司考慮客機問題，以及北京首都機場雷雨天氣條件後，決定將客機降備西安咸陽機場。

東方航空客機降落後檢查發現，發動機電子控制計算機故障，更換後恢復正常。

民航局稱，以上兩起機械故障均有一定的發生機率，飛行人員每年接受常規重複訓練中，亦包含類似科目，機組能夠熟練、正確處置，確保飛行安全。

美軍偵察機扮民航巡南海 恐累真客機被擊落（有片）

國泰航空代碼點解叫CX 而不是CP？

美國修改禁令 允中國航空公司每周2班客機赴美

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

深圳航空客機意外急降6000米 飛西安中途安全折返
2020/08/09
深圳航空客機意外急降6000米 飛西安中途安全折返
【中美角力】美軍偵察機扮民航巡南海　恐累真客機被擊落（有片）
今日
【中美角力】美軍偵察機扮民航巡南海　恐累真客機被擊落（有片）
【中美角力】美運輸部：中美放寬航空客運限制 每週往來4航班
2020/06/16
【中美角力】美運輸部：中美放寬航空客運限制 每週往來4航班
【國泰危機】國泰航空代碼點解叫CX　而不是CP？
2020/06/10
【國泰危機】國泰航空代碼點解叫CX　而不是CP？
波音浙江工廠 首架客機完工（有片）
2018/12/16
波音浙江工廠 首架客機完工（有片）
航空事故 中國民用航空局 空中巴士 深圳 西安 航空 成都 北京 中國 機場

下一篇文章

【新冠肺炎】內地網絡賣新冠肺炎假疫苗 一劑近500人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面樣本 病毒檢測呈陽性
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面樣本 病毒檢測呈陽性
習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐
習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好　康希諾沙特展3期試驗
【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好　康希諾沙特展3期試驗
響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」
響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」
【新冠肺炎】湖北婦人2月確診 痊愈數月後病毒檢測為陽性
【新冠肺炎】湖北婦人2月確診 痊愈數月後病毒檢測為陽性