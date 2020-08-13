【中美角力】中國駐捷克大使館斥蓬佩奧惡意挑撥 充斥冷戰思維

美國國務卿蓬佩奧展開中歐之行。在首站捷克，蓬佩奧提到，現在發生的不是冷戰2.0，在某些方面，抵抗中共威脅的挑戰更加艱難，指中共「深入我們的經濟、政治、社會中，這是蘇聯也從未有過的方式」。他又提到，以民主對抗集權體制的重要性，並提倡5G乾淨網絡。

中國駐捷克大使館發言人批評，蓬佩奧惡意挑撥別國與中國關係，言行充斥意識形態偏見和冷戰思維，促停止傳播「政治病毒」、破壞國際社會團結合作。

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發言人表示，蓬佩奧訪問捷克期間，多次就涉華問題發表錯誤言論，對此堅決反對。其稱，蓬佩奧打著所謂「民主」「自由」名號，無端攻擊、抹黑和「甩鍋」中國，惡意挑撥別國與中國關係，其言行充斥意識形態偏見和冷戰思維，與時代潮流背道而馳。

該發言人說，捷克有一句諺語，「給別人挖坑的人，自己會掉進坑裡」。發言人奉勸蓬佩奧尊重歷史事實，尊重國際法和國際關係基本準則，尊重中美兩國和世界人民共同利益，停止傳播「政治病毒」和虛假信息，停止干涉中國內政，停止破壞國際社會團結合作。

蓬佩奧之後將到訪斯洛文尼亞、奧地利和波蘭，外界預計此行重點包括中俄和華為5G技術等問題。他在捷克表示， 建設5G網絡時必須考慮到國安威脅，又稱潮流正在轉向， 讚揚捷克正帶領世界反對不受信任的網絡 。

責任編輯：林佩怡

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