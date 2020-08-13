【中美角力】趙立堅斥蓬佩奧像打了雞血 重複謊言無端指摘中國（更新版）

美國國務卿蓬佩奧展開中歐之行。在首站捷克，蓬佩奧提到，現在發生的不是冷戰2.0，在某些方面，抵抗中共威脅的挑戰更加艱難，指中共「深入我們的經濟、政治、社會中，這是蘇聯也從未有過的方式」。他又提到，以民主對抗集權體制的重要性，並提倡5G乾淨網絡。

在北京，外交部發言人趙立堅批評蓬佩奧出於冷戰思維和一己之私利，一再無端指責中國共產黨和中國的內外政策，又「像打了雞血」日復日重複謊言，「心虛不虛？」

趙立堅稱， 蓬佩奧走到哪裡，就把政治病毒和虛假信息帶到哪裡，又指 他剛離開捷克，中國駐捷克使館就忙著「消毒」發表消息稿，指 批駁蓬佩奧簡直是浪費大家的時間。他又問 蓬佩奧，像打了雞血一樣日復一日重複罔顧事實、顛倒黑白的謊言，心虛不虛？

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他強調，蓬佩奧之流試圖把國際社會綁上反共反華的戰車，讓別國為美國火中取栗。對此國際社會看得很清楚，不會買賬，愛好和平的人士也不會認同，中國也不會被他帶節奏。蓬佩奧之流的圖謀注定不會得逞。他又借用一句捷克諺語，「給別人挖坑的人，自己也會掉進坑裡」。

中國使館促蓬佩奧停止傳播「政治病毒」

中國駐捷克大使館發言人亦表示，蓬佩奧訪問捷克期間，多次就涉華問題發表錯誤言論，對此堅決反對，並斥蓬佩奧惡意挑撥別國與中國關係，言行充斥意識形態偏見和冷戰思維，促停止傳播「政治病毒」、干涉中國內政，停止破壞國際社會團結合作。

蓬佩奧此行亦將到訪斯洛文尼亞、奧地利和波蘭，外界預計此行重點包括中俄和華為5G技術等問題。他在捷克表示， 建設5G網絡時必須考慮到國安威脅，又稱潮流正在轉向， 讚揚捷克正帶領世界反對不受信任的網絡 。

責任編輯：林佩怡

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