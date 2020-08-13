內循環勢納新5年規劃　劉鶴領軍迎3挑戰

新冠肺炎引發全球經濟大衰退，加上中美角力白熱化，中國經濟面臨數十年來最嚴峻形勢。《華爾街日報》報道，在此背景下，含自力更生意味、總書記習近平提出的「內循環」經濟戰略熱納入新一個5年規劃，副總理劉鶴領銜推動，但要面臨至少3重困難。

《華爾街日報》發表題為「習近平推動中國經濟加快『內循環』轉型」的中譯報道，指習近平自今年5月以來發表的一系列談話中，提出了名為「內循環」的新戰略，將國內消費、市場和企業，作為驅動中國經濟增長的最主要因素。

而來自海外的投資和技術雖然仍令人嚮往，但將更多地發揮「輔」助作用。

今年10月五中全會 將議十四五規劃

「內循環」概念的細節還不明確，但讓中國消費者發揮更大作用的觀點，已經存在了一段時間。

報道引述中國官員表示，「內循環」政策將在今10月份召開的中央委員會全體會議－中共十九屆五中全會敲定；與會的大約370名中共高層官員，屆時將討論始於2021年的新一個5年經濟藍圖、也就是第十四個五年規劃（十四五規劃）。

中國官員又透露，作為副總理的劉鶴，將牽頭落實習近平新模式；劉氏是習近平在經濟政策上的關鍵人物，也是中美貿易談判的中方首席代表。

《華爾街日報》分析指，儘管決策層近期推出了一些提振消費，扶助國內企業的措施，為推動內循環作鋪塾，但措施還遠遠不夠。

根據《華爾街日報》這篇報道整理，內地推動內循環經濟，劉鶴至少要應對3項關鍵的挑戰。

其一：對國內民營企業扶助不足

劉鶴已意識到問題存在，報道指，中央部門已採取措施，幫助民營企業獲得更多貸款。

劉鶴還要求各級政府查清關鍵薄弱點，也就是一旦成為美國的制裁目標，哪些企業和行業可能面臨崩潰的危險，特別是脆弱民營企業，盡量讓他們獲得更多政府研發資金支持。

針對高科技，國務院本月4日發布了一項新指令，承諾為國內晶片製造商和軟體供應商提供減稅和其他經濟支持。

其二：如何理順國企擠壓民營企業的矛盾

儘管國家部門加強支援民營經濟，但《華爾街日報》引述參與政策制定的中國官員表示，領導層要求把國有企業做強做優做大的策略，卻沒有改變。

有經濟學家指，國有企業是中共執政的基石，推動國企做強，可能會與推動民營經濟發展的努力產生衝突。

報道特別指出，在疫情導致經濟幾乎停滯後，中國目前的首要任務是恢復經濟增長，決策者們採用了增加大型基礎設施投資的老辦法；加上，中國政府希望締造更多全國性的領軍企業與美國競爭，因此對強化國有部門的重視程度不降反升。

其三：中國民間消費能力恐不足

報道指出，內循環政策的實施，關鍵是鼓勵中國消費者購買更多國產貨品，但中國目前的收入水平仍低於較發達的國家。

《華爾街日報》還補充，官員們說，中國轉向內循環，是因為中國政府意識到與大部分發達國家的緊張關係將會持續下去。中國社會科學院資深研究員張明更表示，強調經濟內循環說明中國政府對中期內的外部環境並不樂觀。

責任編輯：鄧國強