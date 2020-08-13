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【內地水災】逾6千萬人受災 當局料主汛期延至下月底

社會熱點 13:54 2020/08/13

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國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文今日（13）表示，今年洪澇災害已造成6,346萬人次受災，直接經濟損失達人民幣1,789.6億元（人民幣，下同）。

全國634條河流發生超警以上洪水

周學文在國新辦記者會上表示，今年是一個十分特殊的年份，年初暴發新冠肺炎疫情，6月以來，長江、淮河、太湖流域發生嚴重的汛情，防汛救災工作面臨嚴峻考驗。

他稱，今年的汛情災情主要有「兩超、一多、一少」等四個特點：一是江淮流域梅雨超歷史。江淮流域梅雨季降水量759.2毫米，持續時間62天，均為1961年以來歷史第一位。

二是長江淮河太湖水位超保證。長江中游蓮花塘江段及洞庭湖、鄱陽湖區超保證水位，巢湖超歷史水位；淮河上中游幹流部分河段超保證水位；太湖超保證水位。全國634條河流發生超警以上的洪水。

三是蓄洪圩垸運用多。長江、淮河流域防洪工程出險5,237處，主要集中在支流和圩堤，有892個圩垸運用蓄洪；安徽省共運用行蓄洪區11個。

四是災害損失重人員傷亡少。今年6月以來，洪澇災害造成6,346萬人次受災、直接經濟損失1,789.6億元，比前5年均值偏多12.7%和15.5%。因災死亡失蹤219人，倒塌房屋5.4萬間，比前5年均值分別減少54.8%和65.3%。

周學文表示，大部分江河的洪水災害，主要是由暴雨形成的，根據歷史數據，7月的下半個月到8月的上半個月，這一個月是大範圍強降水的集中暴發期，常常會導致嚴重的洪澇災害，因此常常講「七下八上」是防汛的關鍵期，就是這一個月。

他強調，但這並不意味「七下八上」之後汛期就結束了，事實上主汛期一直要延續到9月底，下階段發生洪澇災害的可能性仍然很大。

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責任編輯：蒯宇澄

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