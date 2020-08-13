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【糧食安全】官媒轟「大胃王吃播」浪費食物 直播平台：宣揚量大多吃可封號 

國情動向 13:50 2020/08/13

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國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，提到對糧食安全始終要有危機意識，內地官媒隨即力數浪費食物現象，點名批評「大胃王吃播」。內地短片平台抖音、快手等稱，針對吃播浪費糧食，或以假吃、催吐、宣揚量大多吃等方式吸引眼球，平台將嚴肅處理，或刪除作品、封號處罰。

內地「紅星新聞」報道，抖音平台相關負責人表示，對浪費糧食的行為，一經發現將在第一時間按違規程度處罰。該負責人，關注到網上輿論，並對搜索「吃播」、「大胃王」等關鍵詞，作出「拒絕浪費，合理飲食」的提示，呼籲用戶珍惜糧食。

響應中央號召 假吃催吐主播將受罰

快手相關負責人則稱，一旦發現用戶創作中有暴飲暴食，以假吃、催吐、宣揚量大多吃等方式博眼球的行為，將根據情節嚴重程度，予以刪除作品、關停直播、封禁賬號等處罰，強調「平台堅決反對餐飲浪費，倡導勤儉節約，請大家合理膳食，杜絕浪費」。

鬥魚表示，將積極響應中央相關號召，加強對之後的美食類直播內容審核，杜絕餐飲浪費行為，共創風清氣朗的直播氛圍。

另外，有網友發現，知名戶外烤肉主播雪茸堂（小馬吃草）在多個短片平台的「吃播」內容被下架。

習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐

有直播平台業界人士表示，「吃播」主播時常推出類似15分鐘內吃掉36個粽、一次吃下13斤拉麵的超常挑戰，來樹立「大胃王」人物設定，吸引流量、迅速漲粉，再以美食商家合作到店試食、線上直播帶貨等變現。

據報，有「吃播」主播兩年累計收入7、80萬元（人民幣，下同），推廣找上門最多的時候，1個月能有超過10萬元的收入。某位上百萬粉絲級別的主播，只需要在直播中吃50人份量的食物，就可以獲得來自商家的30萬元收入。

另有傳言指，「吃播」界紅人「密子君」，2018年年收入就已達到700萬。「浪胃仙」、「奔馳小哥」等主播也憑「吃播」帶貨，年收入過百萬。

響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」

【糧食安全】央視再提制止餐飲浪費：我國糧食處於「緊平衡」狀態

不過，「吃播」界也被揭出亂象，造假、催吐浪費、不健康等批評也並不少見。央視引述專家批評，「大胃王吃播」是非常不好的苗頭，這種自媒體消費導向讓人擔憂，與全社會建立節約意識、減少食物浪費完全背道而馳。

內地網民反應：

支持！最討厭這種浪費性直播

正常吃播就可以，不一定吃得多。可以有些表演的成分，但一定不要浪費。

為啥那個推倒糧食的官不治理只搞這些為了謀生的主播？的確浪費不應該，可是這個做法是不是太過避重就輕了？

糧食緊張，開始在這些方面下功夫了

責任編輯：林佩怡

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