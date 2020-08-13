【糧食安全】內地也趕絕大嘥鬼！全國人大擬立「惜食法」

糧食安全再成民生熱點。中共總書記習近平日前指示要制止餐飲浪費，強調要加強立法，強化監管，采取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。全國人大常委會法工委成立專班，開展制止餐飲浪費行為立法。

張桂龍：中國糧食供求長期處於緊平衡狀態

據內地澎湃新聞報道，全國人大常委會法工委行政法室一級巡視員張桂龍介紹，全國人大常委會決定成立工作專班開展相關工作，目前正在對國內外有關制止餐飲浪費行為相關立法、文件和政策措施進行梳理研究。

張桂龍介紹，人口眾多、土地資源相對不足是中國基本國情，中國糧食供求長期處於緊平衡狀態。中共和國家歷來重視厲行節約、反對浪費，憲法第十四條第二款明確規定，國家厲行節約，反對浪費；農業法第三十六條中也規定，國家提倡珍惜和節約糧食。

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習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

張桂龍提到，中共十八大以來，以習近平為核心的中共中央高度重視糧食安全問題和形成「厲行節約、反對浪費」的社會風尚，習近平早在2013年年初就作出重要指示，強調「浪費之風務必狠剎」，號召「努力使厲行節約、反對浪費在全社會蔚然成風」。中辦、國辦2014年專門印发《關於厲行節約反對食品浪費的意見》。

張桂龍：現行法律中 相關規定較分散

張桂龍表示，總的來看，目前中國現行法律中雖然有一些關於制止浪費行為的原則規定和要求，但比較分散，系統性、針對性、集成性還不夠強。

下一步，法工委將會同有關方面積極就加強制止餐飲浪費行為立法問題認真研究、深入論證，通過多種立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定，在糧食安全保障法和其他相關法律制定修改中分別作出有針對性規定，在糧食生產、收購、儲存、運輸、加工、消費等各個環節強化管理，有效減少損失浪費；特別是在餐飲消費環節，積極倡導合理、健康的飲食文化，建立制止餐飲浪費行為長效機制。

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責任編輯：尹航