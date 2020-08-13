▲ 【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題

中美5G科技戰，中國晶片製造遭美國「卡脖子」，華為由於受到美國制裁，麒麟晶片可能無法繼續生產。中國雖已掌握自主設計高端晶片技術，惟晶片製造技術仍遠遠落後世界先進水平，受制於人。中國政府正嘗試力谷半導體產業發展，而有德國傳媒則預期，中國自主製造高端晶片，只是時間問題。

中國國務院8月初公佈政策，一口氣推出37項優惠措施刺激半導體產業，包括向部分晶片生產企業豁免10年所得稅。《環球時報》引述德國《焦點》周刊（Focus）形容，措施之多是歷史之最。

美國、歐洲、日韓等晶片產業領先國家，過往也有類似戰略。日本傳媒更報道，內地企業正從台灣台積電挖角，聘用100多名晶片科技工程師。《焦點》認為，中國憑藉世界最大的市場、巨大的資金池，以及越來越吸引專業人才的措施，晶片追趕速度相信會更快，「中國芯」只是時間問題。

中企據報從台積電 挖走100多名工程師

德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）則表示，中國晶片需求達到全球60％，但中國國產的只佔13％。中國已經意識到晶片產業與世界的差距。中芯國際近期投資出資25.5億美元，生產28納米及更先進集成電路；創始人張汝京表示，美國對中國制約的能力沒那麼強，「但是我們不能掉以輕心」，「我相信我們能追得上」。

歐洲1980年代為與美國日本競爭，曾推出許多晶片發展戰略。如歐洲聯合亞微米矽計劃（JESSI）項目，有16個國家、190家機構、超過3000名科學家和工程師共同參與，支持研發微型晶片技術。歐洲目前則有3大晶片製造商：德國英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）、荷蘭恩智浦（NXP）。

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但是，即使中國自產高端晶片只是時間問題，時間也可能是種奢侈品。分析師預期，華為能捱過2020年，但未來兩年可能會非常困難。美國禁止全球企業以美國科技向華為供應晶片後，華為坦言，麒麟晶片9月過後可能就要停產成為絕版。

美媒CNBC引述市調機構Strategy Analytics執行董事莫斯頓（Neil Mawston）稱，華為沒有足夠晶片採購選項，前景黯淡但可挽救。他認為，華為只有5種可行選擇：繼續使用麒麟晶片，但讓中芯國際取代台積電生產、外包給內地的紫光展銳、外包給台灣聯發科、外包給南韓三星、爭取美國政府容許高通出口晶片。

惟莫斯頓表明：5種選擇都有難度，因為內地製片製造技術大幅落後台積電之餘，台灣與南韓其他廠商相信也忌諱美國，而美國11月大選之前也似乎難以放寬高通出口晶片限制。

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責任編輯：連兆鋒