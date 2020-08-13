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【中美角力】解放軍台海及南北端練兵 台擬向美買巡航導彈

國情動向 15:42 2020/08/13

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解放軍台海及南北端練兵 台擬向美買巡航導彈

中美角力升級，美軍屢在台海一帶活動的敏感時刻，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校稱，近日東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。而路透社則報道，台灣正與美討論，購買能與台灣自主研發「雄風」導彈系統協同的巡航導彈。

張春暉指出，近來個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

他強調，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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另一方面，台駐美代表蕭美琴在哈德遜研究所發表講話時表示，台灣正與美國討論購買能與台灣自主研發「雄風」導彈系統協同的巡航導彈，以提升台灣的岸防能力。此外，還可能購買水雷和能遏制兩棲登陸或突擊的武器。

解放軍台海及南北端練兵

她又說，鑒於大陸對台灣提出的領土和主權聲索，以及兩岸的不對稱防禦能力，台灣正面臨「一個生存議題」，令台陸軍事上的誤判與意外機率增加。她解釋，所謂不對稱防禦能力，是指台灣未有合算又足夠殺傷力能遏制入侵。

蕭美琴表示，台灣同時希望加強南中國海台灣控制島嶼的防禦，「對台灣而言，我們生存的要務涉及加強台灣自身的防禦，也涉及加強台灣目前在南中國海控制島嶼的防禦。」而在同一場合，台灣的蔡英文總統表示，她已將加快發展台灣的不對稱防禦能力列為第一要務。

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責任編輯：游昊雲

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