【中美角力】環球時報：余茂春是賣國賊　必受歷史審判

▲ 【中美角力】環球時報：余茂春是賣國賊 必將受歷史審判

中美角力白熱化，特朗普政府近期把中國與中國共產黨區分，展開遏制中國新戰術。這一重大政策轉變，被揭是華裔白宮智囊余茂春背後獻計。《環球時報》刊文評論余茂春，稱其是「賣國賊」，必受歷史審判。

人民日報社旗下《環球時報》文章指，余茂春「生在新中國，長在紅旗下」，卻「沉溺於美國紙醉金迷的生活，公派學習後竟然背棄祖國，加入美國籍，自此走上『親美反中』道路」。

余在中國出生 赴美留學定居

根據公開報道，余茂春1979年考入南開大學歷史系，1985年20歲出頭時從中國前往美國留學並定居的，1994年在加州大學伯克利分校獲博士學位後，在美國海軍學院教書。

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美國《華盛頓郵報》此前報道稱，余茂春現在是蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策和規劃顧問。他的辦公室離蓬佩奧的辦公室僅幾步之遙。美國有人稱余茂春是美國的「國寶」，他對中國有百科全書般的認識，是「極權主義最有力的敵人之一」。

《環球時報》對此稱：

余茂春自詡『中國問題專家』，卻不認真做功課，好好研究中國，不去深入了解中國改革開放40多年來的發展變化，而是每天絞盡腦汁炮製對抗中國的惡毒策略，成為徹頭徹尾的賣國賊。

對於余茂春曾稱「沒有比中國更大的威脅，沒有比阻止中國對世界的威脅更重要的戰略目標」。

《環球時報》文章回應指，這實際是美國企圖通過渲染所謂「中國威脅」轉移視線，掩蓋自身問題。

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文章在最後說：

余茂春瘋狂荒誕而又極具破壞性的對華政策為什麼會贏得美國高層的信任和認可呢？無非是正好迎合了美國政客「病急亂投醫」的心態。蒼蠅不叮無縫的蛋，想要揚名立萬的余茂春曲意逢迎，其政策主張正中反華派下懷，雙方臭味相投，一拍即合。余茂春這樣的政治投機分子在美國得勢，着實讓人為今天的美國悲哀。

《環球時報》還指，「余茂春必將接受歷史的審判，必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

余茂春引發中國輿論關注後，其母校重慶永川中學從高考狀元石碑上鑿除了余茂春的名字。《環球時報》總編輯胡錫進亦曾稱余茂春是「偽學者」、「政治投機分子」。

▲ 余茂春與蓬佩奧合照。

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責任編輯：鄧國強

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