【糧食安全】中央倡「惜食」背後？夏糧小麥減產近千萬噸

國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，提到對糧食安全始終要有危機意識，全國人大常委會法工委最新表示，成立專班開展制止餐飲浪費行為立法工作。內地目前糧食情況如何？從夏糧數據可略探一二。

國家糧食和物資儲備局昨晚在官方微博，通報主產區夏糧收購進度。截至8月5日，主產區小麥累計收購4285.7萬噸，按年減少938.3萬噸。河北、江蘇、安徽、山東、河南都錄得減少，其中河南按年減少538.8萬噸。湖北收購則按年增加6.8萬噸。

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另外，通報顯示，主產區油菜籽累計收購70.6萬噸，按年減少5.1萬噸。主產區早秈稻累計收購264.1萬噸，按年則增加12.6萬噸。

受新冠肺炎疫情、南方洪災及蝗蟲入侵等影響，內地糧食供應問題備受關注。

內地持續增加農產品進口，6月小麥進口量躍升至近七年來的最高水平，當月進口小麥91萬噸，按年增長197%；上半年小麥累計進口總量達到335萬噸，增長90%。外電引述分析稱，今年可能是中國有史以來首次用光小麥和粟米進口配額。

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責任編輯：林佩怡

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