  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 17:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本網站於 8 月 16 日 (周日) 07:00 至 09:00 進行維護工程，屆時服務將受影響。不便之處，敬請原諒。

【糧食安全】中央倡「惜食」背後？夏糧小麥減產近千萬噸

社會熱點 15:42 2020/08/13

分享：

國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，提到對糧食安全始終要有危機意識，全國人大常委會法工委最新表示，成立專班開展制止餐飲浪費行為立法工作。內地目前糧食情況如何？從夏糧數據可略探一二。

國家糧食和物資儲備局昨晚在官方微博，通報主產區夏糧收購進度。截至8月5日，主產區小麥累計收購4285.7萬噸，按年減少938.3萬噸。河北、江蘇、安徽、山東、河南都錄得減少，其中河南按年減少538.8萬噸。湖北收購則按年增加6.8萬噸。

習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

【糧食安全】全國人大常委會成立專班 開展制止餐飲浪費行為立法

【糧食安全】官媒轟「大胃王吃播」浪費食物 直播平台：宣揚量大多吃可封號 

另外，通報顯示，主產區油菜籽累計收購70.6萬噸，按年減少5.1萬噸。主產區早秈稻累計收購264.1萬噸，按年則增加12.6萬噸。

受新冠肺炎疫情、南方洪災及蝗蟲入侵等影響，內地糧食供應問題備受關注。

內地持續增加農產品進口，6月小麥進口量躍升至近七年來的最高水平，當月進口小麥91萬噸，按年增長197%；上半年小麥累計進口總量達到335萬噸，增長90%。外電引述分析稱，今年可能是中國有史以來首次用光小麥和粟米進口配額。

【糧食安全】央視再提制止餐飲浪費：我國糧食處於「緊平衡」狀態

糧食都不要了？ 內蒙被揭鏟田2萬多畝 為達退耕指標

【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費
2020/08/11
習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費
【糧食安全】官媒轟「大胃王吃播」浪費食物 直播平台：宣揚量大多吃可封號
今日
【糧食安全】官媒轟「大胃王吃播」浪費食物 直播平台：宣揚量大多吃可封號
【糧食安全】全國人大常委會成立專班 開展制止餐飲浪費行為立法
今日
【糧食安全】全國人大常委會成立專班 開展制止餐飲浪費行為立法
【糧食安全】央視再提制止餐飲浪費：我國糧食處於「緊平衡」狀態
今日
【糧食安全】央視再提制止餐飲浪費：我國糧食處於「緊平衡」狀態
習近平赴吉林考察 關注糧食生產促保護好黑土地
2020/07/23
習近平赴吉林考察 關注糧食生產促保護好黑土地
習近平 餐飲 疫情 收購 中國 水災 新冠肺炎 蝗蟲 新冠肺炎疫情

上一篇文章

國之重器「天眼」望遠鏡被註冊成香煙 控煙協會籲嚴打

下一篇文章

【糧食安全】全國人大常委會成立專班 開展制止餐飲浪費行為立法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好　康希諾沙特展3期試驗
【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好　康希諾沙特展3期試驗
響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」
響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐
習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面樣本 病毒檢測呈陽性
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面樣本 病毒檢測呈陽性
【新冠肺炎】湖北婦人2月確診 痊愈數月後病毒檢測為陽性
【新冠肺炎】湖北婦人2月確診 痊愈數月後病毒檢測為陽性