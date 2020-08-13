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據報印度首富旗下信實工業 評估收購TikTok業務

經濟脈搏 15:43 2020/08/13

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印度早先禁止包括TikTok等的中國手機應用程式，據報TikTok母公司字節跳動正與印度首富旗下的信實工業磋商合作，評估讓後者收購TikTok印度業務的可能性。

雙方尚未達成協議

外媒TechCrunch和印度經濟時報（Economic Times）引述知情人士表示，世界第4首富、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的信實工業（Reliance Industries Limited，RIL）正在進行初期評估，考慮投資、收購TikTok在印度業務。

根據消息人士透露，字節跳動與信實工業7月下旬開始諮商，雙方尚未達成協議。消息說，雙方的諮商尚在初期階段，而且由於還存在許多障礙，可能不會達成交易。

信實工業發言人在答覆媒體詢問時，拒絕對「猜測與謠言」做出評論，僅強調公司一直在發展壯大的前提下對不同的機會進行評估，並將在遵守印度證券交易委員會規定及證券交易所的協議下，對外做必要的資訊揭露。字節跳動未有回應查詢。

TikTok被禁前在印度有逾2億用戶

印度6月在與中國軍隊發生邊境衝突之後，印度政府以「主權及領土完整」受威脅為由，禁用TikTok等59款中國應用程式。TikTok被禁前，在印度用戶有逾2億，估值逾30億美元（逾234億港元）。

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信實工業是印度大型電訊商Jio Platform的母公司，Jio Platform在當地有近4億用戶。自今年4月以來，Jio Platform已經由13個知名投資者及機構募資約200億美元，投資方包括Facebook和Google。

字節跳動早前表示，正在與印度政府進行對話，以解決新德里的擔憂，並且不打算在印度裁員。字節跳動在印度擁有約2000名員工。

字節跳動正與微軟就收購美國業務展開談判，另有知情人士上周向路透社透露，Twitter也有意與TikTok交易。

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責任編輯：蒯宇澄

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