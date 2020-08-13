國之重器「天眼」望遠鏡被註冊成香煙 控煙協會籲嚴打

▲ 國之重器貴州「天眼」射電望遠鏡被註冊成香煙 中國控煙協會呼籲嚴打

中國貴州500米口徑球面射電望遠鏡有「天眼」之稱，世界最大，被視為國之重器，但今次也被「碰瓷」了。內地近日有香煙商家，將「天眼」二字註冊為香煙商標。中國控煙協會表示強烈憤慨，要求政府有關部門嚴肅查處事件，並宣佈「天眼」香煙商標無效。

內地傳媒報道，貴州、雲南等地近日市面出現「天眼」香煙。香煙包裝盒以紫色為主，背景為宇宙星空，而除了「天眼」二字，盒上更印有500米口徑球面射電望遠鏡（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope）的英文簡稱「FAST」，以及望遠鏡圖案。據悉，這種香煙由雲南中煙公司生產。

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「天眼」香煙面市引起關注。中國控制吸煙協會公開書面呼籲，國家知識產權局商標局、國家市場監管總局、國家煙草專賣局、中國科學院等單位跟進事件，嚴肅查處雲南中煙惡意搶註「天眼」商標，並宣告商標無效。

控煙協會稱，天眼是中國具有自主知識產權、世界最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡，是觀測宇宙的國家重大科技基礎設施，也是國家耗費巨資、歷時22年才打造成的國之重器，是我們國家和人民的驕傲。「這一國之重器的名號，竟然被煙草企業投機註冊為商標並使用，震驚之餘，我們也感到無比憤慨！」

控煙協會又指，「天眼」商標既違反了《商標法》第七條「誠實信用」原則， 將天眼、天象與毫無關係的煙草聯繫，有盜用天眼科學聲譽、矇騙消費者之嫌，更與黨中央、國務院《健康中國行動》戰略決策背道而馳。「將天眼作為煙草產品的商標顯然是惡意碰瓷，讓公眾在情感與民族自豪感上難以接受。」

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責任編輯：連兆鋒