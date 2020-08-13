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【中國經濟】疫情打擊內地經濟　刺激追債行業蓬勃發展

經濟脈搏 16:01 2020/08/13

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新冠肺炎疫情對經濟的衝擊仍未消退，不乏企業頻臨倒閉的例子。路透社報道指，在內地，因應不良貸款多發，收債員數量迅猛增長。

收債公司數量增多

報道提到，總部位於湖南的債務追討公司Whole Scene Asset Management計劃在今年向新城市擴張時將員工人數翻番至400人。

公司創始人張海燕說：「收債公司如雨後春筍般冒出來」。「隨著今年不良貸款的增長，每間公司都在增加新手。」

在受疫情和中美緊張關係打擊的經濟中，愈來愈多消費者為收入減少而苦苦掙紮，不良貸款迅速爆发的浪潮引发了放貸者之間的擔憂，包括專業消費者融資公司和傳統銀行。

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作為商業顧問，同時直到上個月一直是中國最大的收債公司YX Asset Recovery的副董事長Joe表示，中國正處於「債務危機不斷发展」之中。

他補充說，消費者債務的拖欠率正在攀升，而收取這些貸款變得更加困難，他估計，在一些較弱的非銀行消費者貸款機構中，不良貸款可能占其投資組合的30％至50％。

報道稱，這對於北京刺激國內需求，以及對於消費貸款公司的財務狀況都是不利的。這些公司幫助提供信貸，這被認為是支撐受到大流行打擊的經濟的關鍵。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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