【中美角力】蓬佩奧欲「聯歐制華」 緣何選擇中東歐？

美國國務卿蓬佩奧展開中東歐之行。在首站捷克，蓬佩奧提到，現在發生的不是冷戰2.0，指稱在某些方面，中國威脅甚於蘇聯，遭中國駐捷克大使館批評，蓬佩奧惡意挑撥別國與中國關係，言行充斥意識形態偏見和冷戰思維。

蓬佩奧此行重點話題包括中國和5G技術，被視為美國「聯歐制華」、尋求扭轉中國在整個歐洲大陸能源、基礎設施和電訊領域的影響力。而蓬佩奧啟程前，把即將訪問的國家稱為「美國的好朋友」，更凸顯 在美國的中東歐戰略版圖上，這將是一次非常重要的訪問。

▲ 蓬佩奧11至15日期間，出訪捷克、斯洛文尼亞、奧地利及波蘭歐洲4國。

【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0

【中美角力】中國駐捷克大使館斥蓬佩奧惡意挑撥 充斥冷戰思維

事實上，美國早已釋出「聯歐制華」的 戰略 訊號，並集中在西歐國家進行游說或施壓，其中在美方拉攏下，歐盟上月促成員國緊急令5G供應商多樣化，英國早前亦正式宣布封殺中國通訊設備商華為。

而現在，美國更有意將戰略視線向「游離派」中東歐國家延伸。正如華東師範大學中東歐研究中心副主任高曉川所言，從蓬佩奧去年的中歐之行就可看出，美國近幾年在強化中東歐的地緣政治作用。

中東歐國家 對北約安全依賴增強

首先，東歐劇變30多年後，尤其2014年克里米亞危機後，以波蘭為首的一些中東歐國家對北約的安全依賴性都進一步增強。美國可通過鼓吹「共同意識形態與價值觀」，試圖拉攏小夥伴。

其次，蓬佩奧強調與中東歐夥伴間經貿、能源和防務合作的重要性，此乃一箭雙雕，既推銷了美國的軍事裝備和液化天然氣，又削弱了俄羅斯的地區影響力。

最後，通過打壓華為，凸顯把中美技術爭端擴展到歐洲的戰略意圖。高曉川說，美國瞄準了一些重點領域作為突破口，如美波能源與防務合作，美捷5G技術合作等，想在歐洲構築針對中國和俄羅斯的聯盟戰線。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯也認為，近年來，中國與中東歐地區合作進展順利，包括共建「一帶一路」、「16+1」機制吸收希臘後擴展為「17+1」。美國對此頗為眼紅，也擔心中東歐國家日益向中國靠攏。

涉及經濟利益 貿然選邊站隊不易

吳心伯表示，蓬佩奧一心打造國際反華同盟，前一陣「主攻」老夥伴，比如籠絡五眼聯盟國家，出訪英國和丹麥向西歐、北歐國家施壓，現在戰略視線則向中東歐國家延伸，意在搶佔歐洲這一「關鍵戰場」與中國展開角逐。

不過，有 分析人士認為，蓬佩奧此行或許可在一些具體議題上得手，但若想打造固定化的冷戰式反華同盟則不太可能。尤其在涉及經濟利益的時候，域內國家看重8年來「中國—中東歐合作機制」的碩果，不會貿然選邊站隊、隨美國節拍起舞。

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責任編輯：馬佩君

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