解放軍這飛機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？

▲ 解放軍自轉旋翼機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？

中美台海局勢緊張，美軍軍機頻頻在東海南海「串門」、解放軍在台灣海峽南北兩端同時實戰化訓練，中美互秀肌肉之際，解放軍自轉旋翼機近日再次受到網絡熱議。別以為自轉旋翼機看上去只是簡陋的直升機。自轉旋翼機原理與直升機截然不同，相比直升機也有不少獨特優勢。事實上，自轉旋翼機更是007電影特務占士邦的玩意之一，絕對可登大雅之堂。

自轉旋翼機是甚麼？

自轉旋翼機（autogyro）是一種旋翼飛機，依靠機頂主螺旋槳自動旋轉（autorotation）來飛行。

有別於直升機（helicopter）主螺旋槳由引擎高速轉動，自轉旋翼機主螺旋槳本身並不會轉，只是藉着飛機前進時，空氣劃過的力量而轉動。

自轉旋翼機的引擎位於機身後部，連接尾部螺旋槳。尾部螺旋槳原理，與一般螺旋槳定翼飛機引擎相同，但作用方向相反，將飛機「推」而不是「拉」向前。

自轉旋翼機使用尾部螺旋槳來提供向前作用力，飛機加速時，空氣亦會加速劃過主螺旋槳，使主螺旋槳旋轉起來產生升力，實現飛行。

自轉旋翼機 直升機 主螺旋槳 本身不轉，靠空氣劃過被動 本身會轉 引擎連接 尾螺旋槳 主螺旋槳 向前動力來源 尾螺旋槳 主螺旋槳 向上升力來源 主螺旋槳 主螺旋槳 如何控制方向 調整主螺旋槳槳盤（整個螺旋槳）方向 如何控制高度 調整尾螺旋槳轉速 調整主螺旋槳槳葉角度 能否垂直起飛 不能 能 能否垂直降落 能 能 註：直升機尾螺旋槳用於防止直升機失控自轉

美軍E-8C持續逼近廣東 但原來早已不願飛這偵察機

自轉旋翼機有何優勢？

自轉旋翼機在這些方面比直升機更佳：

• 穩定。直升機「天生」不穩定，控制困難；自轉旋翼機操控與定翼機幾無分別，容易掌握。

• 安全。直升機安全系數偏低；自轉旋翼機即使飛行途中引擎故障，亦可按一般程序穩定降落。

• 噪音低，體型小。適合民用康樂或觀光飛行、軍事偵察或特種作戰任務。

• 製造簡單，造價低廉，適合大量裝備。

• 維修保養需求低，飛行成本便宜。

自轉旋翼機在這些方面不如直升機，但比定翼機仍是優勢：

• 不能垂直起飛，但起飛滑行距離可短至10數米。

• 不能半空懸停，但仍可超低速飛行。

國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海

占士邦也用自轉旋翼機？

沒有騙你。1967年一齣007電影《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice）之中，辛康納利（Sean Connery）飾演的英國特務占士邦，就是駕駛自轉旋翼機執行任務。

順帶一提，《You Only Live Twice》亦以開首一段在香港取景，為人熟悉。

中國海軍新傢伙 兩棲攻擊艦和船塢登陸艦有何分別

那傾轉旋翼機又是甚麼？

不要搞亂，傾轉旋翼機（tiltrotor）又是另一種飛機。

簡單地說，傾轉旋翼機是直升機，與螺旋槳定翼機的結合。傾轉旋翼機的螺旋槳系統，可以90度旋轉，朝上時能如直升機般垂直起降，飛行期間則可以轉為朝前，飛得比直升機更快更穩定。

美軍魚鷹運輸機（V-22 Osprey），就是傾轉旋翼機的最著名例子。

美軍偵察機扮民航巡南海 恐累真客機被擊落（有片）

北斗衛星不只為你找路 沒有GPS手機也打不通

東風17曝光 懶人包：何謂高超音速導彈

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒