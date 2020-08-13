  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 21:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

解放軍這飛機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？

國情動向 20:19 2020/08/13

分享：

解放軍自轉旋翼機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？

中美台海局勢緊張，美軍軍機頻頻在東海南海「串門」、解放軍在台灣海峽南北兩端同時實戰化訓練，中美互秀肌肉之際，解放軍自轉旋翼機近日再次受到網絡熱議。別以為自轉旋翼機看上去只是簡陋的直升機。自轉旋翼機原理與直升機截然不同，相比直升機也有不少獨特優勢。事實上，自轉旋翼機更是007電影特務占士邦的玩意之一，絕對可登大雅之堂。

  • 自轉旋翼機是甚麼？

自轉旋翼機（autogyro）是一種旋翼飛機，依靠機頂主螺旋槳自動旋轉（autorotation）來飛行。

有別於直升機（helicopter）主螺旋槳由引擎高速轉動，自轉旋翼機主螺旋槳本身並不會轉，只是藉着飛機前進時，空氣劃過的力量而轉動。

自轉旋翼機的引擎位於機身後部，連接尾部螺旋槳。尾部螺旋槳原理，與一般螺旋槳定翼飛機引擎相同，但作用方向相反，將飛機「推」而不是「拉」向前。

自轉旋翼機使用尾部螺旋槳來提供向前作用力，飛機加速時，空氣亦會加速劃過主螺旋槳，使主螺旋槳旋轉起來產生升力，實現飛行。

  自轉旋翼機 直升機
主螺旋槳 本身不轉，靠空氣劃過被動 本身會轉
引擎連接 尾螺旋槳 主螺旋槳
向前動力來源 尾螺旋槳 主螺旋槳
向上升力來源 主螺旋槳 主螺旋槳
如何控制方向 調整主螺旋槳槳盤（整個螺旋槳）方向
如何控制高度 調整尾螺旋槳轉速 調整主螺旋槳槳葉角度
能否垂直起飛 不能
能否垂直降落
註：直升機尾螺旋槳用於防止直升機失控自轉

美軍E-8C持續逼近廣東 但原來早已不願飛這偵察機

  • 自轉旋翼機有何優勢？

自轉旋翼機在這些方面比直升機更佳：

• 穩定。直升機「天生」不穩定，控制困難；自轉旋翼機操控與定翼機幾無分別，容易掌握。

• 安全。直升機安全系數偏低；自轉旋翼機即使飛行途中引擎故障，亦可按一般程序穩定降落。

• 噪音低，體型小。適合民用康樂或觀光飛行、軍事偵察或特種作戰任務。

• 製造簡單，造價低廉，適合大量裝備。

• 維修保養需求低，飛行成本便宜。

自轉旋翼機在這些方面不如直升機，但比定翼機仍是優勢：

• 不能垂直起飛，但起飛滑行距離可短至10數米。

• 不能半空懸停，但仍可超低速飛行。

國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海

  • 占士邦也用自轉旋翼機？

沒有騙你。1967年一齣007電影《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice）之中，辛康納利（Sean Connery）飾演的英國特務占士邦，就是駕駛自轉旋翼機執行任務。

順帶一提，《You Only Live Twice》亦以開首一段在香港取景，為人熟悉。

中國海軍新傢伙 兩棲攻擊艦和船塢登陸艦有何分別

  • 那傾轉旋翼機又是甚麼？

不要搞亂，傾轉旋翼機（tiltrotor）又是另一種飛機。

簡單地說，傾轉旋翼機是直升機，與螺旋槳定翼機的結合。傾轉旋翼機的螺旋槳系統，可以90度旋轉，朝上時能如直升機般垂直起降，飛行期間則可以轉為朝前，飛得比直升機更快更穩定。

美軍魚鷹運輸機（V-22 Osprey），就是傾轉旋翼機的最著名例子。

美軍偵察機扮民航巡南海 恐累真客機被擊落（有片）

北斗衛星不只為你找路 沒有GPS手機也打不通

東風17曝光 懶人包：何謂高超音速導彈

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題
今日
【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題
別以為賀錦麗有中文名親中國 環時：中美恐火上加油
今日
別以為賀錦麗有中文名親中國 環時：中美恐火上加油
賀錦麗中國政策立場一樣硬 但願意就這些議題中美合作
今日
賀錦麗中國政策立場一樣硬 但願意就這些議題中美合作
【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
今日
【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
【中美角力】蓬佩奧欲「聯歐制華」 緣何選擇中東歐？
今日
【中美角力】蓬佩奧欲「聯歐制華」 緣何選擇中東歐？
航空科技 軍事科技 國防 軍事 地緣政治 中國 解放軍

上一篇文章

解放軍台海軍演 官媒引述專家：對台獨警告意味前所未有

下一篇文章

【中美角力】蓬佩奧欲「聯歐制華」 緣何選擇中東歐？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
別以為賀錦麗有中文名親中國 環時：中美恐火上加油
別以為賀錦麗有中文名親中國 環時：中美恐火上加油
【中美角力】特朗普稱「我選輸美國人要齊學中文」 網民：他孫女一早學懂（有片）
【中美角力】特朗普稱「我選輸美國人要齊學中文」 網民：他孫女一早學懂（有片）
【美國大選】拜登拍檔賀錦麗　漢化中文譯名藏「中國淵源」
【美國大選】拜登拍檔賀錦麗　漢化中文譯名藏「中國淵源」
【中美角力】美駐華使館徽標換走「中國」 何以觸動國人神經？
【中美角力】美駐華使館徽標換走「中國」 何以觸動國人神經？
【中美角力】特朗普孫女中文怎樣學來？美媒曾揭一堂500元（有片）
【中美角力】特朗普孫女中文怎樣學來？美媒曾揭一堂500元（有片）