解放軍台海軍演 官媒引述專家：對台獨警告意味前所未有

台海局勢升溫，解放軍東部戰區近日在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。官方《環球時報》引述「相關專業人士」」稱，這條消息有3個「罕見」，對「台獨」警告意味前所未有，也是對美國發出警告，體現解放軍維護國家主權和領土完整的堅強決心。

東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體係出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。張春暉表示，近來個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

他強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，戰區部隊組織巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

演練消息3個「罕見」 對台對美態度顯不同

《環球時報》報道，相關專業人士表示，這條消息包含3個「罕見」：

首先，信息中透露此次演習區域「在台灣海峽及南北兩端」，這是以前從沒有見之於公開報導中的描述； 其次，解放軍一直致力於提升多軍種聯合作戰能力，因此多軍種成體係出動兵力是常態，但此次演習中特意提及「多方向」，涵義頗深； 第三， 一般來講，解放軍發布演訓信息時和地區局勢直接掛鉤的情況非常罕見，但這次發言人直截了當道破演習目的，毫不迴避，對台獨勢力的警告意味前所未有。

這位人士解釋，此次演習範圍覆蓋整個台海，意味解放軍有朝一日在武力解決台灣問題時，可以從台海任何方向對「台獨」勢力發起武力打擊，屆時整個台海都將成為戰場。這條消息意在警告台灣當局丟掉幻想，否則現在演練就會成為明天的現實。

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這則消息沒有提及哪些軍種參與演習，該人士表示，既然是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，就是一次實戰模擬演習，陸、海、空、火箭軍以及戰略支援部隊都會出動兵力。

此外，該演練消息亦不點名指向美國，也被認為是對美國發出警告。值得注意， 美國衛生部長訪台前後，美國列根號航母在台灣周邊機動游弋，上文中的專業人士認為，這絲毫不影響解放軍演練，誰觸碰侵犯中國領土的高壓線都會遭到打擊。

不過，解放軍這次演練消息，由東部戰區新聞發言人發出，而非國防部新聞發言人，表態屬於「低調處理」，將其限定在一次戰區的聯合行動，而新聞稿亦以「個別大國」而非直接點名美國，突顯北京對台、對美不同處理態度。事實上，中美關係惡化，中方方近期尋求與美對話。

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責任編輯：林佩怡

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