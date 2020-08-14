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【中美角力】馬來西亞罕就南海反對中國　京曾批美國挑撥

國情動向 14:58 2020/08/14

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【中美角力】馬來西亞罕就南海反對中國　京曾批美國挑撥

美國政府上月首次在南海領土爭議問題上表明立場，美國國務卿蓬佩奧公開否認中國在南海「九段線」主張後，彭博社報道，馬來西亞亦否定中國在南海的海上權利主張，罕見地公開批評其最大的貿易伙伴。

中方已多次重申中國對南海的主權，其中外交部發言人汪文斌日前指，美國不是南海問題當事國，卻蓄意離間中國與東盟國家關係，挑撥矛盾，企圖製造一張遏制中方的新牌。

馬來西亞外長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）周四（13日）對該國議會表示，政府兩周前向聯合國提交了文件，主張對距離該國基準線200海里以外的大陸架之其餘部分享有權利。他說，這是對去年12月12日，中國對聯合國提出類似主張的回應。

中方曾批美國　挑撥中國與東盟關係

希山慕丁表示，馬來西亞反對中國對這些水域享有歷史權利的主張，馬來西亞政府也認為，按照國際法，中國對南海島礁的權利主張沒有任何的依據。

南海爭端圍繞該區域多個島嶼、礁石、沙洲主權誰屬。中國、台灣、越南﹑馬來西亞﹑菲律賓﹑印尼和汶萊都提出了主權聲索。其中，北京政府提出「九段線」的領土主張。

而南海爭議國際仲裁結果出爐4周年之際，美國首次打破不持立場的一貫政策，公開否認中國在南海「九段線」主張。中國外交部回應稱，中國在南海的領土主權和海洋權益有充分的歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐。

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責任編輯：馬佩君

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