特朗普：香港在中國管控下「永遠無法成功」 港議員抨不乎事實

▲ 特朗普又抛出狂言，稱香港在中國管控下「永遠無法成功」。

香港繼續成為中美角力議題，美國總統特朗普繼上月撤銷香港的特殊待遇地位，他周四（13日）在霍士商業頻道的訪問表示，香港在中國管控下「永遠無法成功」。

特朗普形容，在中國收緊管控、抵制數以千計天才下，香港將由全球金融中心，變成跌落地獄（go to hell），指特殊地位的終結，意味香港將失去吸引商界，並與紐約和倫敦一起成為全球主要金融中心之一的能力。香港市場將陷入困境，沒有人會願意到香港做生意。

特朗普又稱，中美建立了長期關係，激勵香港以自由的形式獲得巨額資金流，惟一旦中國採取侵略性手段，他會把一切都收回。

張華峰抨「噏得就噏」：對港打擊作用有限

對於特朗普的説法，立法會金融服務界議員張華峰認為，特朗普一向有狂人作風，今次說法只是「噏得就噏」，並不符合事實。

他認為，香港仍然與其他國家有良好來往，依然是中國對外的橋頭堡，香港未來發展，是一定要與國內經濟體繼續聯繫，相信特朗普的說法，是為打擊香港與其他地區，在經濟上發展友好關係，但相信作用有限，因為香港早已與歐盟、東盟等其他國家，有良好的經貿來往。

此前，中國外交部強調，港區國安法將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，將更有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。外交部駐港公署發言人也曾表示，沒有哪個國際金融中心的營商環境因為實施國安法而遭到破壞，紐約、倫敦、香港概莫能外。

【中美角力】特朗普稱「我選輸美國人要齊學中文」 網民：他孫女一早學懂（有片）

【中美角力】特朗普：與習近平關係已不一樣

【港區國安法】特朗普回應中國制裁：我們不應談中國

美國下月25日起要「香港製造」改標「中國製造」 影響或有限（附文件草稿）

【港區國安法】美國宣布制裁林鄭等11中港官員 官媒批美長臂管轄「無恥」（附連結）

中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧：徒損美元地位

【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇

【港區國安法】特朗普稱撤香港特殊地位 趙立堅：注定失敗將堅決回擊

責任編輯：馬佩君、陳宛彤

跟進【中美角力】新形勢，立即了解