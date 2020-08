【中美角力】美國列孔子學院為外國使團 納緊盯範圍（第二版）

中國宣揚「軟實力」的機構孔子學院被中美角力波及。美國國務院今天宣布,將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國使團(Foreign Mission)」;美方並沒有要求孔子學院關閉,但將其納入美國政府嚴密的監察範圍。美方稱,此舉是要外界了解孔子學院實質的屬性。

中國外交部此前表示,所有美國孔子學院都是由美國大學自願申請,並指責華盛頓將孔院政治化,是「典型的冷戰思維」。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)當地時間周四(13日)透過聲明宣布,將孔子學院美國中心(Confucius Institute U.S. Center,CIUS)列為「外國使團」,以讓外界了解該中心本質是什麼。

蓬佩奧:孔子學院實際推動中國外宣工作

蓬佩奧指出,孔子學院美國中心在美國校園推動中國外宣及影響力行動,孔子學院則是中國共產黨資助成立的全球影響力、文宣工具。美方目標很單純,只是要確保國內教育人士擁有充分資訊,能在是否或以何種形式讓這些中方資助計劃持續營運上,做出明智決定。

Confucius Institutes are funded by the PRC and part of the Chinese Communist Party’s global influence and propaganda apparatus.