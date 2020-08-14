【中美角力】美國列孔子學院為外國使團 納緊盯範圍（第二版）

▲ 【中美角力】美國列孔子學院為外國使團 納緊盯範圍

中國宣揚「軟實力」的機構孔子學院被中美角力波及。美國國務院今天宣布，將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國使團（Foreign Mission）」；美方並沒有要求孔子學院關閉，但將其納入美國政府嚴密的監察範圍。美方稱，此舉是要外界了解孔子學院實質的屬性。

中國外交部此前表示，所有美國孔子學院都是由美國大學自願申請，並指責華盛頓將孔院政治化，是「典型的冷戰思維」。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間周四（13日）透過聲明宣布，將孔子學院美國中心（Confucius Institute U.S. Center，CIUS）列為「外國使團」，以讓外界了解該中心本質是什麼。

蓬佩奧：孔子學院實際推動中國外宣工作

蓬佩奧指出，孔子學院美國中心在美國校園推動中國外宣及影響力行動，孔子學院則是中國共產黨資助成立的全球影響力、文宣工具。美方目標很單純，只是要確保國內教育人士擁有充分資訊，能在是否或以何種形式讓這些中方資助計劃持續營運上，做出明智決定。

Confucius Institutes are funded by the PRC and part of the Chinese Communist Party’s global influence and propaganda apparatus.

蓬佩奧說，全美及全球大專院校都在檢視孔子學院課綱，以及北京對他們教育體制的影響程度。他強調，「美國想要確保國內學生所接受的中華語言與文化教育，不受中國共產黨及其代理人操控。」

國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）在電話媒體簡報會中表示，孔子學院美國中心負責管理、支持及資助在美國的孔子學院，美方並非要追殺孔子學院，而是要再次呼籲大專院校好好檢視這些學院作為。

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史達偉指出，美國長年對這些學院行動睜一隻眼閉一隻眼，期盼它們會意識到自由開放交流的美好；但效命於中國官方的孔子學院，不能佯裝成無害學術機構。他說，「美國支持國內從事中華語言、文化與研究，但必須是透明也不該有脅迫作為。」

納外國使團 意味其編制要向美方公布

根據美國外國代表機構法（Foreign Missions Act），遭列「外國使團」的組織必須依循駐美國使館與領事館的類似規範和監察，包括提供僱員名單與人事變動、註冊現有房產，以及購買或租賃新房產前必須事先獲得批准。

美國國務院先前也分別在2月與6月，將新華社、環球電視網、中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報等9家中國官媒列為「外國使團」。

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根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，截至今年6月30日，美國國內共有75所孔子學院，其中4所預計今年內關門，包含設立在密蘇里大學、亞利桑那大學、加州大學戴維斯分校以及奧克拉荷馬大學內的孔子學院。

除了上述4間大學，美國國內自2014年來已關閉41所孔子學院，其中包括2004年開辦美國第一家孔子學院的馬里蘭大學。

美國政界長期對孔子學院抱有審慎態度。共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）2018年2月時就發聲明，敦促他選區佛羅里達州的大學關閉孔子學院。魯比歐當時表示，孔子學院是由中國政府經營，並把語言文化教學當成擴展中國官方政治影響力的工具。

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【知識庫：何謂孔子學院】 孔子學院成立於2004年，由內地教育部所屬的國家漢語國際推廣領導小組辦公室管理，總部設在北京，境外的孔子學院都屬分支機構。 根據章程，孔子學院是中國政府為了向世界推廣漢語、增進世界各國對中國的了解而設立的官方機構，最重要的工作是為世界各地的漢語學習者提供規範的現代漢語教材、提供正規的漢語教學管道。 全球有525間孔子學院和1100間孔子課堂。論者指，孔子學院的成立宗旨之一，是向海外宣揚中國文化實力。

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責任編輯：鄧國強

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