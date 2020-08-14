  • 31°C
香港時間 : 2020814日 (五) 11:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美國列孔子學院為外國使團 納緊盯範圍（第二版）

國情動向 11:26 2020/08/14

分享：

【中美角力】美國列孔子學院為外國使團 納緊盯範圍

中國宣揚「軟實力」的機構孔子學院被中美角力波及。美國國務院今天宣布，將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國使團（Foreign Mission）」；美方並沒有要求孔子學院關閉，但將其納入美國政府嚴密的監察範圍。美方稱，此舉是要外界了解孔子學院實質的屬性。

中國外交部此前表示，所有美國孔子學院都是由美國大學自願申請，並指責華盛頓將孔院政治化，是「典型的冷戰思維」。

瑞典關境內所有孔子學院相關機構 外媒指顯示中瑞關係崩解

【中印衝突】印度審查孔子學院 中使館籲勿將正常合作政治化

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間周四（13日）透過聲明宣布，將孔子學院美國中心（Confucius Institute U.S. Center，CIUS）列為「外國使團」，以讓外界了解該中心本質是什麼。

蓬佩奧：孔子學院實際推動中國外宣工作

蓬佩奧指出，孔子學院美國中心在美國校園推動中國外宣及影響力行動，孔子學院則是中國共產黨資助成立的全球影響力、文宣工具。美方目標很單純，只是要確保國內教育人士擁有充分資訊，能在是否或以何種形式讓這些中方資助計劃持續營運上，做出明智決定。

Confucius Institutes are funded by the PRC and part of the Chinese Communist Party’s global influence and propaganda apparatus.

蓬佩奧說，全美及全球大專院校都在檢視孔子學院課綱，以及北京對他們教育體制的影響程度。他強調，「美國想要確保國內學生所接受的中華語言與文化教育，不受中國共產黨及其代理人操控。」

國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）在電話媒體簡報會中表示，孔子學院美國中心負責管理、支持及資助在美國的孔子學院，美方並非要追殺孔子學院，而是要再次呼籲大專院校好好檢視這些學院作為。

疑涉間諜活動 比利時禁孔子學院長宋新寧入境

【中美角力】華府防堵中國不當影響 多所大學關孔子學院

史達偉指出，美國長年對這些學院行動睜一隻眼閉一隻眼，期盼它們會意識到自由開放交流的美好；但效命於中國官方的孔子學院，不能佯裝成無害學術機構。他說，「美國支持國內從事中華語言、文化與研究，但必須是透明也不該有脅迫作為。」

納外國使團　意味其編制要向美方公布

根據美國外國代表機構法（Foreign Missions Act），遭列「外國使團」的組織必須依循駐美國使館與領事館的類似規範和監察，包括提供僱員名單與人事變動、註冊現有房產，以及購買或租賃新房產前必須事先獲得批准。

美國國務院先前也分別在2月與6月，將新華社、環球電視網、中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報等9家中國官媒列為「外國使團」。

【中美角力】美參院報告批北京嚴控孔子學院 促改變或關閉

【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0

根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，截至今年6月30日，美國國內共有75所孔子學院，其中4所預計今年內關門，包含設立在密蘇里大學、亞利桑那大學、加州大學戴維斯分校以及奧克拉荷馬大學內的孔子學院。

除了上述4間大學，美國國內自2014年來已關閉41所孔子學院，其中包括2004年開辦美國第一家孔子學院的馬里蘭大學。

美國政界長期對孔子學院抱有審慎態度。共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）2018年2月時就發聲明，敦促他選區佛羅里達州的大學關閉孔子學院。魯比歐當時表示，孔子學院是由中國政府經營，並把語言文化教學當成擴展中國官方政治影響力的工具。

【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談

【中美角力】新冷戰冷到盡時　BBC：中美或終極「熱戰」

【知識庫：何謂孔子學院】

孔子學院成立於2004年，由內地教育部所屬的國家漢語國際推廣領導小組辦公室管理，總部設在北京，境外的孔子學院都屬分支機構。

根據章程，孔子學院是中國政府為了向世界推廣漢語、增進世界各國對中國的了解而設立的官方機構，最重要的工作是為世界各地的漢語學習者提供規範的現代漢語教材、提供正規的漢語教學管道。

全球有525間孔子學院和1100間孔子課堂。論者指，孔子學院的成立宗旨之一，是向海外宣揚中國文化實力。

【中美角力】冷戰陰影下歐盟如何站隊  成為中美角力焦點

【中美角力】胡錫進：不打新冷戰 要用戰略周旋瓦解美野心

抖音TikTok簡史：從默默無聞到縱橫全球　卻捲入新冷戰風眼

【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰

中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀

英報告：德國是中俄干預歐洲關鍵目標 成「新冷戰的前線」

責任編輯：鄧國強 

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
2020/08/13
【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
2020/08/06
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
2020/08/06
【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？
2020/08/06
撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？
【中美角力】冷戰陰影下歐盟如何站隊 成為中美角力焦點
2020/07/31
【中美角力】冷戰陰影下歐盟如何站隊 成為中美角力焦點
地緣政治 外交 政治 蓬佩奧 中國外交部 中國共產黨 中國 美國 CIA 環球時報

上一篇文章

特朗普：香港在中國管控下「永遠無法成功」 港議員抨不乎事實

下一篇文章

解放軍這飛機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題
【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題
【中美角力】美駐華使館徽標換走「中國」 何以觸動國人神經？
【中美角力】美駐華使館徽標換走「中國」 何以觸動國人神經？
解放軍這飛機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？
解放軍這飛機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？
【美國大選】拜登拍檔賀錦麗　漢化中文譯名藏「中國淵源」
【美國大選】拜登拍檔賀錦麗　漢化中文譯名藏「中國淵源」
別以為賀錦麗有中文名親中國 環時：中美恐火上加油
別以為賀錦麗有中文名親中國 環時：中美恐火上加油