▲ 【5G技術】印度跟隊美國 5G建設擬封殺華為中興

中國印度邊境衝突後，兩國關係跌至 40 年來的低點，彭博社述消息人士報道，印度有意排除華爲和中興通訊參與印度 5G 建設。

中國、印度自6月喜馬拉雅山區邊界爆發衝突後，雙方角力不斷，印度近期以國家安全為由，陸續禁用106款中國APP，如今傳出印度有意在 5G 試驗計劃中，排除中國華為和中興通訊。

早前印媒報道，印度全國貿易商聯合會 (CAIT) 致函給印度通訊資訊產業部長拉維 ‧ 尚卡爾 ‧ 普拉薩德，要求禁止中國華為和中興通訊參與印度 5G 網路部署，敦促任何 (印度) 企業都應該禁用這兩家的5G技術和設備。

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印度最大5G電信運營商包含華為、愛立信、諾基亞、中興和三星，但消息人士週四表示，印度最近將實施修訂的投資規定，以國家安全為由限制一些鄰國 (中國) 的投資。

印度通信部將重啟當地私企批准5G試驗的討論，由於新冠疫情導致印度大封鎖，這些討論將有所推遲。這些私營企業包括：最大印度電信營運商 Bharti Airtel、印最大民營集團信實工業 Reliance Jio 和 Vodafone Idea。

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印度官員表示，印度5G拍賣程序可能會延續到明年，在獲得總理辦公室批准後，預計會在兩週內宣布禁令。

美國多次要求其他國家禁止華為參加建設 5G 網路，澳洲、英國皆與美站在同一陣線，如今印度這項決定響應了美國行動，美國聯邦傳播委員會 (FCC) 上月初正式裁定，華為、中興對美國通訊網路通訊供應鏈完整性，構成國家安全威脅。

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責任編輯：游昊雲

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