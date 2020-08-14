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【中國經濟】內地7月社會消費品零售總額年降1.1%　跌幅收窄遜預期（更新版）

經濟脈搏 10:07 2020/08/14

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國家統計局公布，7月份，社會消費品零售總額3.22萬億元（人民幣，下同），年降1.1%，降幅比6月份收窄0.7個百分點，弱於預期；月增0.85%。1-7月份，社會消費品零售總額20.45萬億元，年降9.9%，降幅比1-6月份收窄1.5個百分點。

7月份零售額弱於預期，但降幅進一步收窄，顯示隨著經濟復甦，零售亦在逐步企穩。接受《華爾街日報》調查的14位經濟學家的預期中值為，7月零售額同比持平。

7月份，城鎮消費品零售額2.8萬億元，同比下降1.1%；鄉村消費品零售額4178億元，下降1.3%。餐飲收入3282億元，下降11.0%；商品零售2.89萬億元，增速年內首次由負轉正，增長0.2%。基本生活類商品銷售較快增長。

內地首7月固定資產投資下降1.6%　降幅收窄勝預期（更新版）

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7月份，限額以上單位商品零售額中，飲料類、糧油食品類、日用品類商品分別年增10.7%、6.9%、6.9%。消費升級類商品銷售持續改善，7月份，汽車類商品增長12.3%，6月份為下降8.2%；通訊器材類、化妝品類商品分別增長11.3%、9.2%。網上零售持續向好。

1-7月份，全國網上零售額6.08萬億元，年增9.0%，比1-6月份加快1.7個百分點；其中，實物商品網上零售額增長15.7%，比1-6月份加快1.4個百分點。

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責任編輯：游昊雲

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