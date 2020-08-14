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內地首7月固定資產投資下降1.6%　降幅收窄勝預期（更新版）

經濟脈搏 10:10 2020/08/14

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國家統計局周五公布的數據顯示，中國1-7月份不含農戶的固定資產投資年降1.6%，降幅較前值繼續收窄，並好於市場預期。此前1-6月該指標同比下降3.1%，較前值6.3%的降幅進一步收窄。

分產業看，第一產業投資9806億元，年增7.7％，增速比1—6月份提高3.9個百分點；第二產業投資100119億元，下降7.4％，降幅收窄0.9個百分點；第三產業投資219289億元，增長0.8％，1—6月份為下降1.0％。

分地區看，東部地區投資年增0.5％，1—6月份為下降0.7％；中部地區投資下降9.0％，降幅收窄2.9個百分點；西部地區和東北地區投資分別增長2.1％和1.4％，增速均提高1.0個百分點。

【中國經濟】疫情打擊內地經濟　刺激追債行業蓬勃發展

內循環勢納新5年規劃　劉鶴領軍迎3挑戰

分登記註冊類型看，內資企業投資同比下降1.8％，降幅比1—6月份收窄1.6個百分點；港澳台商企業投資增長1.5％，增速提高0.9個百分點；外商企業投資增長3.5％，增速回落0.4個百分點。

統計局發布的數據還顯示，7月份固定資產投資按月增長4.85%。此前6月按月增長5.91%。不含農戶的固定資產投資增速近幾年逐年回落。接受《華爾街日報》調查的14位經濟學家此前的預期中值為，1-7月不含農戶的固定資產投資同比下降1.8%。

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責任編輯：游昊雲

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