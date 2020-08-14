【中美角力】蓬佩奧與斯洛文尼亞簽5G安全聲明 中使館批美「有罪推定」

美國國務卿蓬佩奧繼續中東歐之行，並在第二站斯洛文尼亞，與當地政府簽署 5G安全聯合聲明。當中沒有點名提到中國，但列明「雙方同意在選取5G供應商的時候，需要對其進行深入調查，作出保護主權的決定」。

蓬佩奧表示 「風已經開始反向吹起」 ，潮流正轉為對抗中國政府嘗試控制資訊 自由的努力。斯洛文尼亞的官員則向蓬佩奧重申，該國已準備好協助美國，打擊西方世界面對的混合威脅。

▲ 蓬佩奧與斯洛文尼亞政府簽署5G安全聯合聲明（蓬佩奧Twitter圖片）

中國駐斯洛文尼亞使館發言人稱，斯方曾向中方明確表示，上述聲明不針對中方和中國企業，希望斯方說到做到，繼續為中國企業提供公平、公正、開放、非歧視性的營商環境。

發言人批評，美國國務卿蓬佩奧訪問斯洛文尼亞期間，發表指責攻擊中國言論，散播虛假消息，中方對此堅決反對，相信謊言無論怎樣重複，都不會變成事實。

發言人指出，21世紀早已不是挑動意識形態對立的年代，鼓吹仇恨、挑唆對立與時代潮流格格不入。 美方製造「新冷戰」陷阱、拉幫結派遏制中國的企圖不會得逞，也不符合任何人的利益。 上世紀發生在歐洲的冷戰給歐洲各國帶來的痛苦仍歷歷在目，相信沒有任何歐洲國家希望出現「新冷戰」， 奉勸美方一些政客停止散播政治病毒，停止詆毀中國的言行，停止干涉中國內政。

在5G安全問題上，發言人批評美方違背市場經濟原則，濫用國家安全概念推行歧視、排他政策，在拿不出任何證據的情況下對中國企業作「有罪推定」，甚至動用國家機器予以打壓，此種霸凌行為不得人心，又指美國在對別國進行監控，包括其歐洲盟國在內。

同日，斯洛文尼亞通訊社STA引述華為一份聲明，譴責斯美雙方的共同聲明，稱此類聲明將減緩接入5G的速度，用戶也將承擔更昂貴的費用。

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責任編輯：馬佩君

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