【中美貿易協議】庫德洛稱白宮滿意貿協進度 中國連續7日買大豆

中美貿易高級別官員據報周六（15日，明天）舉行視像會談，評估中美貿易戰第一階段協議執行進度。在此之前，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，特朗普政府對中國兌現首階段貿易協議規定購買美國商品的進度感到滿意，或暗示該協議能在周六的評估中過關。

或暗示周六評估過關

庫德洛（Larry Kudlow）當地時間周四（13日）在白宮對記者表示，引述美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）向美國總統特朗普（Donald Trump）滙報，中國目前正增加進口美國的商品，這對美國的農業發揮很大的提振作用。

庫德洛並稱，美國與中國在其他事情上有很大的分歧，但就第一階段貿易協議來說，「我們是契合的」。

由於新冠疫情大流行，中國採購美國農產品與製造品、能源及服務的啟動速度緩慢，遠遠落後於今年增加770億美元及兩年內增加2,000億美元的承諾。不過，庫德洛表示，萊特希澤已告知特朗普，目前中國的採購佔美國大宗商品出口的40%以上，在基準年2017年為20%左右。

大豆期貨觸及10日高位

同日，美國農業部表示，中國買家簽訂了19.7萬噸美國大豆的購買合同，是美國政府連續第7個工作日報告向全球最大的大豆買家中國出售大豆。在另一份報告中，截至8月6日的一周大豆出口銷售總計213萬噸，為2016年11月以來最多。

而最近與中國採購一系列大豆為價格帶來支持，儘管華盛頓和北京之間的緊張局勢有所加劇，且美國收成預期很高，芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨周四上午上漲1.6%，觸及10日高位。

中國海關數據顯示，今年截至7月，中國大豆進口量按年增長18%，因大量來自巴西的大豆運抵中國。

中美兩國今年一月簽署貿易戰首階段協議，中國承諾在2017年進口額基礎上，今明兩年增購2,000億美元的美國產品和服務，並每6個月開會一次評估貿易協議執行情況。

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責任編輯：馬佩君

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