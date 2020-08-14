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【新冠肺炎】冷凍食品外包裝帶毒怎麼辦？WHO稱無須擔心

社會熱點 11:54 2020/08/14

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海外新冠肺炎疫情仍在蔓延，內地進口的冷凍生鮮頻被檢測出外包裝帶有新冠病毒，引發市民緊張。世界衛生組織（WHO）則告訴民眾，不必擔心經食物播毒，目前沒有患者是經食物讓病毒上身。

深圳、山東、安徽等地均發現進口食品包裝帶毒

深圳11日在對巴西進口的冷凍雞翅做例行性的採樣檢測時，從中發現了新型冠狀病毒。有關當局表示，他們立即對曾接觸過受污染產品的人，以及他們的親屬做病毒篩檢，檢測結果全部呈陰性反應。

山東煙台日前排查發現，有3家企業進口的冷凍海鮮產品外包裝樣本新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。經核查，涉疫產品除少量加工出口外，其余產品均儲存在冷庫中，未流入市場。

安徽省蕪湖市也在厄瓜多爾進口蝦的外包裝發現病毒，那些受污染的食材之前一直被存放在一家餐廳的冰箱中。

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WHO表示，民眾並不需要驚慌，目前沒有新冠肺炎患者，是經食物讓病毒上身。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在日內瓦的線上記者會中說：「對於2019冠狀病毒疾病，人們已經夠擔心、夠害怕了。」

他說：「民眾不必擔心食物、食物包裝，或食物製作、運送過程」。「沒有證據顯示，食物或食物鏈也是病毒傳播的一環。」

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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