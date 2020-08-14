▲ 【中美角力】美國禁WeChat意外活化QQ 美下載量狂飆2倍

中美角力升級，特朗普政府明言將封禁通訊軟件微信（WeChat），美國用戶、特別是華人社群急謀替代品。根據應用程式App市場研究機構Sensor Tower數據，騰訊旗下另一款通訊軟件 QQ、以及加密聊天軟件Signal，美國近日下載量大增。

路透社報道，美國的微信用、特別是中國裔用戶，近日趕緊在WeChat下架前，更新WeChat最新版本，又或尋找替代通訊App，導致有關下載量大增。

Signal在美國的下載量急增30%

Sensor Tower數據反映，美國用戶的WeChat六天平均下載量，較美國上周四宣布將禁用微信前的一周增加了41%。

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至於WeChat的替代品，其中一個選擇是非盈利機構Signal Foundation推出的Signal。Sensor Tower指出，Signal在美國和中國的應用商品下載量分別跳增了30%和90%。

微信用戶還轉向了騰訊擁有的另一個聊天工具QQ，美國政府的禁令並未涉及該產品。Sensor Tower的數據顯示，過去一周，QQ在美國的下載量增加了兩倍。

據了解，騰訊QQ是一款相當「老牌」聊天軟件，第一個版本早在1999年即逾20年前推出，自從微信WeChat於2011年出現後，不少人認為曾經稱霸社交軟件的QQ已經衰落。

QQ有逾20年歷史 集體回憶被「活化」

但去年有統計平台公布app排行榜，榜單顯示微信以10億用戶數穩居榜首，支付寶6.07億用戶數排在第二，意外的是QQ用戶數仍有多達6億、直逼支付寶，排在榜單的第三名。

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有指，QQ是八、九十年後的集體回憶，因此至今仍有一班忠實追隨者。

騰訊創辦人馬化騰曾闡述QQ與微信WeChat的分別，指兩者一開始並沒有太大的區別，微信最初導入的關係鏈，也全是QQ關係；但後來微信把人們手機裏面的真實通信關係鏈，與互聯網關係鏈融合起來，形成了更加豐富、更加實名化的關係鏈，這就是微信和QQ最大的區別。

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責任編輯：鄧國強

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