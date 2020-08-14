  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 12:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美國禁WeChat意外活化QQ　美下載量狂飆2倍

社會熱點 12:10 2020/08/14

分享：

【中美角力】美國禁WeChat意外活化QQ　美下載量狂飆2倍

中美角力升級，特朗普政府明言將封禁通訊軟件微信（WeChat），美國用戶、特別是華人社群急謀替代品。根據應用程式App市場研究機構Sensor Tower數據，騰訊旗下另一款通訊軟件    QQ、以及加密聊天軟件Signal，美國近日下載量大增。

路透社報道，美國的微信用、特別是中國裔用戶，近日趕緊在WeChat下架前，更新WeChat最新版本，又或尋找替代通訊App，導致有關下載量大增。

Signal在美國的下載量急增30%

Sensor Tower數據反映，美國用戶的WeChat六天平均下載量，較美國上周四宣布將禁用微信前的一周增加了41%。

【中美角力】兩大原因　美國禁微信讓中國移民憂心如焚

【中美角力】美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單

至於WeChat的替代品，其中一個選擇是非盈利機構Signal Foundation推出的Signal。Sensor Tower指出，Signal在美國和中國的應用商品下載量分別跳增了30%和90%。

微信用戶還轉向了騰訊擁有的另一個聊天工具QQ，美國政府的禁令並未涉及該產品。Sensor Tower的數據顯示，過去一周，QQ在美國的下載量增加了兩倍。

據了解，騰訊QQ是一款相當「老牌」聊天軟件，第一個版本早在1999年即逾20年前推出，自從微信WeChat於2011年出現後，不少人認為曾經稱霸社交軟件的QQ已經衰落。

QQ有逾20年歷史　集體回憶被「活化」　

但去年有統計平台公布app排行榜，榜單顯示微信以10億用戶數穩居榜首，支付寶6.07億用戶數排在第二，意外的是QQ用戶數仍有多達6億、直逼支付寶，排在榜單的第三名。

【中美角力】特朗普簽微信TikTok禁令 京：美終將自食其果

【中美角力】中國會否報復美禁令？ 分析師：若禁蘋果公司用微信...

有指，QQ是八、九十年後的集體回憶，因此至今仍有一班忠實追隨者。

騰訊創辦人馬化騰曾闡述QQ與微信WeChat的分別，指兩者一開始並沒有太大的區別，微信最初導入的關係鏈，也全是QQ關係；但後來微信把人們手機裏面的真實通信關係鏈，與互聯網關係鏈融合起來，形成了更加豐富、更加實名化的關係鏈，這就是微信和QQ最大的區別。

【中美角力】微信不僅是親友聊天 特朗普禁令更阻跨境貿易

【中美角力】中國擬將TikTok微信議題　搬上中美談判桌

【中美角力】特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易

德情報機關首點名：用支付寶與微信支付有風險

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

印度禁微信等中國App 中使館：將採取必要措施維護中企利益
2020/07/28
印度禁微信等中國App 中使館：將採取必要措施維護中企利益
【中美角力】蓬佩奧倡下架不受信任中國App 點名TikTok微信是重大威脅
2020/08/06
【中美角力】蓬佩奧倡下架不受信任中國App 點名TikTok微信是重大威脅
【中美角力】特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易
2020/08/07
【中美角力】特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易
【中美角力】微信不僅是親友聊天 特朗普禁令更阻跨境貿易
2020/08/07
【中美角力】微信不僅是親友聊天 特朗普禁令更阻跨境貿易
【中美角力】特朗普簽微信TikTok禁令 京：美終將自食其果
2020/08/08
【中美角力】特朗普簽微信TikTok禁令 京：美終將自食其果
地緣政治 創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 軟件 馬化騰 特朗普 中美關係 中國

下一篇文章

【新冠肺炎】冷凍食品外包裝帶毒怎麼辦？WHO稱無須擔心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【糧食安全】中央倡「惜食」背後？夏糧小麥減收近千萬噸
【糧食安全】中央倡「惜食」背後？夏糧小麥減收近千萬噸
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面樣本 病毒檢測呈陽性
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面樣本 病毒檢測呈陽性
習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐
習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐
【新冠肺炎疫苗】內地假新冠疫苗搶閘開賣　一劑555元
【新冠肺炎疫苗】內地假新冠疫苗搶閘開賣　一劑555元
響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」
響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」