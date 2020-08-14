【中國經濟】內地消費遠遜預期 經濟內循環仍有待發力？

內地零售數據遠遜預期，中國國家統計局今日（14日）公布，7月社會消費品零售總額下降1.1%，雖按月改善0.7個百分點，但遠低於市場預估增長0.1%。有分析師指出消費表現仍然落後，經濟增長勢頭將在短期放緩；惟有意見認為， 經濟內循環逐步發揮作用，促使整體經濟向基本正常化邁進。

國家統計局解讀稱，內地經濟繼續穩定恢復，主要經濟指標持續改善，7月市場銷售繼續回暖，社會消費品零售總額降幅收窄；但國際經濟環境嚴峻複雜，國內結構性、體制性、周期性矛盾並存，發展面臨的困難挑戰較多。

▲ 國家統計局網頁圖片

經濟難望快速復甦 倡針對性的刺激政策

事實上，中美貿易戰陰霾，加上南方水災及部分地區疫情反覆，在一定程度上削弱零售活動復甦。德國商業銀行駐新加坡高級新興市場經濟學家周浩稱，經濟快速復甦的希望顯然已經淡去，消費表現仍然落後，就業市場仍然承壓。

他認為，隨着決策層強調風險控制並收回一些刺激措施，「成長勢頭將在不久的將來放緩」。

澳新銀行駐上海的經濟學家邢兆鵬也認為，內地經濟復甦步伐已經放慢，增長需要更長時間才能恢復到潛在水平。中央領導人今年頻頻提到「國內國際雙循環」，其中，「內循環」即做好國內市場，開發內需潛力。邢兆鵬稱，部門間的失衡不能通過總體刺激來解決，下半年應該會出台有針對性的刺激政策。

就業壓力抑制消費 關注疫情＋外部需求

然而，民生銀行研究院區域經濟研究中心副主任應習文表示，7月服務業生產加快恢復，特別是餐飲、住宿、文教娛樂商務活動指數繼續較6月份提升，對經濟的支撐力度加強， 預計三、四季度傳統服務業將繼續恢復，經濟內循環逐步發揮作用，促使整體經濟向基本正常化邁進。 不過仍需注意疫情反覆、外部需求不足等影響的衝擊。

招商證券宏觀經濟分析師高明則指出，就業壓力較大是壓制消費的較主要原因。總體看，當前有政策支持的領域動力較強，依靠自發修復的領域都偏弱，所以高層提出了「內循環」，要啟動自身的力量，不能只依靠政策。

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責任編輯：馬佩君