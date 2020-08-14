【中美角力】TikTok遭美參議員促查繞過Google收集數據 特朗普強調交易須有利美國

對於美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令封殺短片平台TikTok（抖音海外版）， 據美聯社報道，TikTok美國員工正計劃起訴特朗普政府。 TikTok方面對此回應稱，該決定由員工自行主導，尊重僱員為尋求正當法律程序而採取一致行動的權利。

TikTok美國員工 擬起訴特朗普政府

美國國家公共電台（NPR）曾援引知情人士的話稱，TikTok計劃最快於11日（周二）對特朗普政府提起聯邦訴訟。 代表員工提起訴訟的互聯網政策律師戈德溫（Mike Godwin） 表示，TikTok員工對特朗普政府的訴訟，將與該公司即將進行的訴訟分開進行。他稱， 因為目前尚不清楚禁令會否禁止TikTok向其員工發放工資，TikTok員工擔憂該禁令會使自己的工作和薪水「處於危險之中」。

另一方面，兩位美國共和黨參議員要求聯邦貿易委員會（FTC），調查TikTok收集和處理消費者數據的做法。此前《華爾街日報》報道，TikTok通過一種似乎違反Google私隱保護政策的方式，秘密收集數以百萬計用戶的數據。

報道指，TikTok繞過Google Android設備的私隱保護，從數以百萬計的移動設備上收集被稱為MAC地址的唯一識別碼。通過收集這些識別碼，TikTok可在未經用戶同意的情況下，追蹤用戶的線上行為。該報測試顯示，TikTok收集MAC地址的時間至少有15個月，直到去年11月18日一項更新發布才停止，當時其母公司字節跳動正受到美方嚴密審視。上述兩位參議員要求FTC調查該公司是否已停止收集這些唯一識別碼。

TikTok：當前版本App不收集MAC地址

TikTok發言人在一份聲明中表示，TikTok在收集的資訊量方面與其他應用程式相比不算與眾不同，重申其App當前版本不收集MAC地址，並鼓勵用戶下載最新版TikTok。

美國總統特朗普早前要求TikTok下月15日前出售其在美業務，否則會被全面封殺，並於上周簽署行政命令，禁止任何與TikTok母公司字節跳動的交易，下月20日生效。特朗普周四（13日）表示，將TikTok出售給美國企業的交易，必須實質有利於美國，而且是完全安全。

中國外交部副部長樂玉成日前批評，美國政府在拿不出任何真憑實據的情況下，對TikTok進行有罪推定，是強盜的邏輯，明火執仗的搶劫，強調TikTok是一個給美國民眾提供休閒娛樂、才藝展示、交流分享的平台，跟國家安全毫不相干。

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責任編輯：馬佩君