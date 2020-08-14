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【中美5G角力】特朗普聯歐封殺華為　塞爾維亞給美嚐挫敗

國情動向 15:00 2020/08/14

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【中美5G角力】特朗普聯歐封殺華為　塞爾維亞給美嚐挫敗

正當美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問中東歐，呼籲區內國家棄用華為5G技術之際，路透社報道指，中國正如東歐國家塞爾維亞展開深度的通訊科技合作，中國的監控攝像機也正該國首都貝爾格萊德，協助管理人與車。

蓬佩奧展開中東歐之行，他日前與捷克就5G技術應用達成一些共識；而在第二站斯洛文尼亞，與當地政府簽署5G安全聯合聲明，儘管沒點名中國，但實際有聯手針對中國的意味。

蓬佩奧訪中東歐　促站隊排擠華為5G

聲明提到，「雙方同意在選取5G供應商的時候，需要對其進行深入調查，作出保護主權的決定」。

【中美角力】蓬佩奧與斯洛文尼亞簽5G安全聲明 中使館批美「有罪推定」

【5G技術】印度跟隊美國　5G建設擬封殺華為中興

惟美國欲聯手歐洲制衡中國、特別是華為5G技術發展的行動，在一些東歐國家並不湊效，包括塞爾維亞。

路透社指，塞爾維亞雖然很希望加入歐盟，但立場卻大大偏向中國，希望中國助其發展基礎設施、能源和科技業，並購買軍備。中國已經成爲歐盟和美國在經濟及地緣政治方面的主要對手。

中國已提供數以十億歐元計的軟貸款，用於塞爾維亞的基礎設施和能源發展，並正在推行「數字絲路」電訊互聯計劃－－塞爾維亞雖小，卻能在歐洲起到不可或缺的作用。

塞爾維亞與中國一直關係良好

塞爾維亞自2017年以來已經與華爲簽訂了兩項不具約束力的協議，其中一項是關於發展寬帶互聯網的戰略夥伴關係，另一項是包括數據收集、存儲和管理在內的「智慧城市」項目。

中國5G晶片國產遇樽頸 大規模免稅可否突破？

【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題

塞爾維亞貿易部長Rasim Ljajic去年表示，國有電信公司Telekom Srbija與華爲就一個價值1.5億歐元、折合約13.7億港元的項目展開合作，在這個有700萬人口的巴爾幹國家建立高速寬帶互聯網。

至於華爲佔據市場主導地位的最先進的5G網絡方面，塞爾維亞貿易和電信助理部長Irini Reljin表示，該國計劃2021年初進行頻譜招標。

「我們...遵守公共採購程序和歐盟法規，這規定我們必須保持技術中立，保證所有運營商有權購買任何製造商的設備」，Reljin對路透表示。

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責任編輯：鄧國強

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