【神州快訊】硬蛋創新引入領投戰略投資者廣東粵財基金

▲ 科通芯城集團展館里展示的創新產品。

8月13日，科通芯城集團（00400.HK）宣布旗下從事芯片營銷的技術服務平台「硬蛋創新」，與廣東粵財基金管理有限公司（「廣東粵財基金」），正式簽署戰略投資協議。后者将成為硬蛋創新本輪戰略投資領投方，以支持硬蛋創新在國內萬億級的芯片市場大力發展。

廣東粵財基金隸屬廣東最大的省屬综合金融平台廣東粵財投資控股有限公司，管理資產規模近420億元人民幣，投資聚焦戰略性新興產業、現代服務業、先進製造業、數字創意、工業物聯網、綠色低碳等領域。

硬蛋創新是科通芯城旗下一家從事芯片營銷的技術服務平台。硬蛋創新平台與全球50%以上的高端芯片供應商及眾多國內頂尖芯片企業達成代理協議，服務上游百家以上的全球高端芯片供應商和下游數以萬家的智能硬件公司，為他們提供芯片營銷服務。

有分析認爲，引入廣東粵財基金作為戰略投資者後，硬蛋創新有更充裕資本，把握國內大規模擴展5G、人工智能、物聯網等新基建所帶動的對高端芯片的強勁需求，恢復集團業務實現高增長。

科通芯城首席執行官康敬偉表示：「預計今年以至未來幾年，國內客戶對高端芯片的需求將會大增，為公司的芯片銷售帶來迅速增長的契機。公司此次成功引入廣東粵財基金作為硬蛋創新本輪戰略投資領投方，預計近期會帶動其他戰略投資者加入本輪投資，為公司提供充足的資本，迅速在萬億級的市場里提高芯片銷售和市場佔有率，有效實現集團恢復高增長。」

（資訊由客戶提供）