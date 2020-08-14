孔子學院是什麼？宣揚漢文化卻捲政治漩渦    

中國官方推動開辦的孔子學院被中美角力波及，美國國務院宣布，將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國使團（Foreign Mission）」。中國外交部此前表示，所有美國孔子學院都是由美國大學自願申請，並指責華盛頓將孔院政治化，是「典型的冷戰思維」。

不只是美國，瑞典早前已關閉境內所有孔子學院相關機構，印度也決定審查境內的孔子學院。屢被捲入政治漩渦的孔子學院，究竟是什麽機構？

官方：中外合作建立的非營利性教育機構

據孔子學院官網，孔子學院是中外合作建立的非營利性教育機構，致力於適應世界各國（地區）人民對漢語學習的需要，增進世界各國（地區）人民對中國語言文化的了解，加強中國與世界各國教育文化交流合作，发展中國與外國的友好關係，促進世界多元文化發展，構建和諧世界。

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孔子學院開展漢語教學和中外教育、文化等方面的交流與合作。所提供的服務包括：開展漢語教學；培訓漢語教師，提供漢語教學資源；開展漢語考試和漢語教師資格認證；提供中國教育、文化等信息咨詢；開展中外語言文化交流活動。

此外，官網還顯示，如要申辦孔子學院課程，外方需滿足一些條件，包括設立機構是所在地合法注冊的法人機構，有從事教學和教育文化交流並提供公共服務的資源；設立機構所在地有學習中國語言文化的需求；有符合辦學需要的人員、場所、設施和設備；有必備的辦學資金和穩定的經費來源。

經查，本港在理工大學也有孔子學院，同時是中國境內唯一一所與外國孔子學院同類的孔子學院，致力為本地居民提供學習漢語與中國歷史和傳統文化的機會。

美卿蓬佩奧：孔子學院實際推動中國外宣工作

上述官方介紹都顯示，孔子學院承擔著對外交流、傳播友好的責任。但在中美新冷戰下，西方政界人士卻屢屢對孔子學院提出各種質疑，綜合如下：

涉及聲稱「間諜活動」

在比利時，荷語布魯塞爾自由大學於2016年成立孔子學院，以促進中國語言及文化。但比利時情報部門2018年警告，孔子學院有從事間諜活動的風險。

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疑涉間諜活動 比利時禁孔子學院長宋新寧入境

該大學內的孔子學院院長宋新寧也因被指「涉嫌從事間諜活動」，被禁止入境比利時及其他神根國家，據報為期8年。

被指對其他國家產生「潛在影響」

在澳洲，新南威爾士州政府表示，儘管沒有發現外國干預的具體證據，但孔子學院項目不宜繼續下去，指評估發現一些特定因素，或導致人們認為孔子學院，正在或可能正在該部門助長不適當的外國（澳洲以外國家）影響。

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被指課程內容包含自我審查

在美國，國會稽核處曾發表報告稱，在其他學校發現或存自我審查的課程内容，例如避免批評中國對台灣或西藏的政策。而美國參議院常設調查小組委員稱，孔子學院的課程欠缺公開透明，威脅學術自由，並讓中國政府取得管道進入美國的教育體系，但沒找到有關間諜活動的事證。

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責任編輯：尹航

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