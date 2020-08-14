  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 15:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

孔子學院是什麼？宣揚漢文化卻捲政治漩渦    

國情動向 15:22 2020/08/14

分享：

中國官方推動開辦的孔子學院被中美角力波及，美國國務院宣布，將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國使團（Foreign Mission）」。中國外交部此前表示，所有美國孔子學院都是由美國大學自願申請，並指責華盛頓將孔院政治化，是「典型的冷戰思維」。

不只是美國，瑞典早前已關閉境內所有孔子學院相關機構，印度也決定審查境內的孔子學院。屢被捲入政治漩渦的孔子學院，究竟是什麽機構？

官方：中外合作建立的非營利性教育機構

據孔子學院官網，孔子學院是中外合作建立的非營利性教育機構，致力於適應世界各國（地區）人民對漢語學習的需要，增進世界各國（地區）人民對中國語言文化的了解，加強中國與世界各國教育文化交流合作，发展中國與外國的友好關係，促進世界多元文化發展，構建和諧世界。

【中美角力】華府又出新招？美國擬13日要求孔子學院註冊為外國使團

【中印衝突】印度審查孔子學院 中使館籲勿將正常合作政治化

【中美諜戰】美媒：美擬大削中國駐美外交官數目「防範間諜」

孔子學院開展漢語教學和中外教育、文化等方面的交流與合作。所提供的服務包括：開展漢語教學；培訓漢語教師，提供漢語教學資源；開展漢語考試和漢語教師資格認證；提供中國教育、文化等信息咨詢；開展中外語言文化交流活動。

此外，官網還顯示，如要申辦孔子學院課程，外方需滿足一些條件，包括設立機構是所在地合法注冊的法人機構，有從事教學和教育文化交流並提供公共服務的資源；設立機構所在地有學習中國語言文化的需求；有符合辦學需要的人員、場所、設施和設備；有必備的辦學資金和穩定的經費來源。

經查，本港在理工大學也有孔子學院，同時是中國境內唯一一所與外國孔子學院同類的孔子學院，致力為本地居民提供學習漢語與中國歷史和傳統文化的機會。

美卿蓬佩奧：孔子學院實際推動中國外宣工作

上述官方介紹都顯示，孔子學院承擔著對外交流、傳播友好的責任。但在中美新冷戰下，西方政界人士卻屢屢對孔子學院提出各種質疑，綜合如下：

  • 涉及聲稱「間諜活動」

在比利時，荷語布魯塞爾自由大學於2016年成立孔子學院，以促進中國語言及文化。但比利時情報部門2018年警告，孔子學院有從事間諜活動的風險。

瑞典關境內所有孔子學院相關機構 外媒指顯示中瑞關係崩解

疑涉間諜活動 比利時禁孔子學院長宋新寧入境

該大學內的孔子學院院長宋新寧也因被指「涉嫌從事間諜活動」，被禁止入境比利時及其他神根國家，據報為期8年。

  • 被指對其他國家產生「潛在影響」

在澳洲，新南威爾士州政府表示，儘管沒有發現外國干預的具體證據，但孔子學院項目不宜繼續下去，指評估發現一些特定因素，或導致人們認為孔子學院，正在或可能正在該部門助長不適當的外國（澳洲以外國家）影響。

【中國要聞】憂外國影響力滲透 澳洲新南威爾斯叫停孔子學院項目

  • 被指課程內容包含自我審查

在美國，國會稽核處曾發表報告稱，在其他學校發現或存自我審查的課程内容，例如避免批評中國對台灣或西藏的政策。而美國參議院常設調查小組委員稱，孔子學院的課程欠缺公開透明，威脅學術自由，並讓中國政府取得管道進入美國的教育體系，但沒找到有關間諜活動的事證。

【中美角力】華府防堵中國不當影響 多所大學關孔子學院

【中美角力】美參院報告批北京嚴控孔子學院 促改變或關閉

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

美國國務院 美國參議院 美國 印度 中國 新南威爾士州 澳洲 台灣 瑞典 比利時

上一篇文章

【中美角力】庫德洛警告拉美：中國是「顛覆力量」 須保持警惕

下一篇文章

【中美5G角力】特朗普聯歐封殺華為　塞爾維亞給美嚐挫敗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題
【中美5G角力】中國造不出晶片？德媒：僅時間問題
【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0
【中美角力】解放軍台海及南北端練兵 台擬向美買巡航導彈
【中美角力】解放軍台海及南北端練兵 台擬向美買巡航導彈
【中美角力】環球時報：余茂春是賣國賊　必受歷史審判
【中美角力】環球時報：余茂春是賣國賊　必受歷史審判
別以為賀錦麗有中文名親中國 環時：中美恐火上加油
別以為賀錦麗有中文名親中國 環時：中美恐火上加油
解放軍這飛機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？
解放軍這飛機再惹熱議 自轉旋翼機是甚麼？有何特長？