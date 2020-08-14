【中美角力】庫德洛警告拉美：中國是「顛覆力量」 須保持警惕

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）警告拉丁美洲國家，指中國是「顛覆力量」，須小心觀察。

他在與美洲理事會的網絡直播中說，拉丁美洲國家最好對中國在該地區的影響「保持警惕」 。他又指出，中國在世界不同地區的基礎設施投資都不成功。

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美國官員近期頻頻呼籲盟友警惕中國威脅，中方多次回應拒絕「新冷戰」，副外長樂玉成日前稱，美國在國際上大搞分裂、製造對抗、打壓異己是行不通。

值得注意，中國與拉美和加勒比國家外交部長，上月底曾就應對新冠肺炎疫情舉行特別外長視像會議，旨在加強國際抗疫合作。據報中方計劃提供10億美元的貸款，助拉美購買中國的新冠肺炎疫苗。有分析認為，中國在拉丁美洲迅速開展援助行動，令該地區的傳統大國美國黯然失色。

庫德洛重申，特朗普政府對中國在諸多問題上不滿，包括對美國企業的間諜活動、黑客、人權、香港以及疫情中的作為。

不過，庫德洛周四在白宮對記者表示，特朗普政府對中國兌現第一階段貿易協議，規定購買美國商品的進度感到滿意，暗示能夠在周六的評審中過關。美國貿易代表萊特希澤及中國副總理劉鶴料於周六視像會議，對首階段貿易協議進行首次半年度評審。

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責任編輯：林佩怡

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