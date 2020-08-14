【台海局勢】解放軍東部戰區軍演之際 台試射火砲

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台海不平靜！解放軍東部戰區軍演之際，台灣中科院近日將有4天在東部海域試射火砲，軍事專家研判應是雄風型系列飛彈，同時，美軍今晨（14日）有1架RC-135S偵察機，從沖繩嘉手納空軍基地出發執行任務，被視為是美軍專門應對解放軍演習。
軍事專家研判應是雄風型系列飛彈
台灣中央社根據當地漁業署射擊通報公告，中科院於8月13、14、17、18日在東部海域火砲射擊，時間上午9時至10時，危險海域從屏東九鵬基地、恆春、綠島、蘭嶼到花蓮和宜蘭海域間，彈道「無限高」，提醒漁民、船隻注意。
軍事專家研判，過去中科院試射愛國者飛彈、天弓型系列、雄風型系列飛彈的公告範圍和高度都和這次相同，因此研判是試射這類型飛彈，但最有可能是試射提升射程至1000公里的雄二E巡弋飛彈。
美偵察機部署沖繩 疑與軍演有關
至於美軍方面，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）繼周四（13日）表示，美軍派出1架RC-135S偵察機，飛往亞洲，抵達沖繩嘉手納空軍基地，今天（14日）又派出1架RC-135S偵察機，在清晨約4時左右，從嘉手納空軍基地出發執行任務，目前該處共部署2架RC-135S偵察機，而美空軍服役的RC-135S偵察機只有3架。
據悉，RC-135S偵察機主要收集彈道導彈目標的光學和電子數據，此次大範圍轉場，引發關注，外界猜測與東部戰區在台海周圍的軍演有關。
中國國防部昨宣布在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，其東部戰區發言人張春暉強調，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定，因此，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。
另據中央社報道，本月10日，俄羅斯軍艦組成的船團也出現在蘭嶼外海40海里，由南往北航行。
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責任編輯：馬佩君