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【大灣區】商務部：在粵港澳大灣區等地開展數字人民幣試點

經濟脈搏 16:42 2020/08/14

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商務部：在粵港澳大灣區等地開展數字人民幣試點

內地繼續推動數字貨幣，商務部最新發布全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知，對具備條件的試點地區開展數字人民幣試點，並視情況擴大到其他地區，受此影響，數字貨幣概念股周五齊升。

商務部近日印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，意在通過試點，全面推進服務貿易深層次改革。數字人民幣方案在「全面深化服務貿易創新發展試點任務、具體舉措及責任分工」部分提出，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。

【虛擬大限】內地虛擬貨幣交易月底關停，主權數字貨幣蓄勢待發

【數字貨幣】一文看懂 數字錢包如何改變你我日常生活

人民銀行制訂政策保障措施，先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情擴大到其他地區。

受消息帶動，數字貨幣概念股周五齊升，其中匯金股份(300368.SZ)觸及漲停，數字認證(300579.SZ)漲超6%，飛天誠信(300386.SZ)漲超5%，四方精創(300468.SZ)、海聯金匯(002537.SZ)等紛紛跟隨上漲。

【駐京專電】人行數字貨幣研究所招聘密碼學、微電子等博士

【博鰲論壇】易綱：人行在研究數字貨幣如何安全發展

【知識庫：什麼是數字貨幣？】

在應用場景方面，數字貨幣能像紙鈔一樣實現「雙離線支付」，即在收支雙方都離線的情況下進行支付。未來只要手機安裝數字人民幣錢包，不需要網絡，也不需要信號，只要手機有電，兩個手機相互碰一碰就能實現轉賬或支付。

同時，數字貨幣還可以滿足人們一些正常的匿名支付需求。目前的支付工具如互聯網支付、銀行卡支付都是跟傳統銀行賬戶體系綁定的，無法滿足匿名需求。數字人民幣則不依賴於銀行賬戶，擁有可控匿名的功能，對於一些合理合法的小額支付行為，可以實現匿名狀態支付，從而保護個人隱私和信息安全。

人行報紙：遏比特幣後 加快推主權數字貨幣

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責任編輯：游昊雲

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