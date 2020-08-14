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【中美角力】外交部斥美羅織罪名打壓孔子學院 保留進一步反應權利

國情動向 16:42 2020/08/14

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中美關係持續惡化，美國周四（13日）宣布，要求中國孔子學院美國中心註冊為外國使團。中國外交部對此表示強烈不滿，堅決反對，發言人趙立堅批評美方羅織罪名打壓孔子學院，促美摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，中方並保留對此事作出進一步反應的權利。

趙立堅今日（14日）在外交部例行記者會上稱，美方有關做法是對中美合作項目正常運作的妖魔化污名化，對此表示強烈不滿，堅決反對。

他稱，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國教育文化交流與合作的橋樑和紐帶。長期以來，美國孔子學院都是大學自願申請，中美大學合作成立，運作管理公開透明，嚴格遵守當地法律，恪守大學各項規範，並為促進中美人文交流積極貢獻，受到所在大學和美國各界的普遍歡迎。

【中美角力】美國列孔子學院為外國使團 納緊盯範圍（第二版）

孔子學院是什麼？宣揚漢文化卻捲政治漩渦    

他指出，美國一些人出於意識形態偏見和一己之私利，對包括孔子學院在內的中美合作項目正常運作粗暴干擾、橫加阻撓，完全不可接受。又稱，注意到蓬佩奧在其聲明中大量引用「毫無事實依據的所謂報告和報道」，其「無中生有，羅織罪名打壓孔子學院的用心可見一斑」。

促美摒棄冷戰零和 停止將教育交流項目政治化

中方敦促美方摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，停止將有關教育交流項目政治化，停止干擾中美間正常的人文交流，停止損害中美互信與合作。中方並保留對此事作出進一步反應的權利。

孔子學院美國中心聲明稱，美國國務院與真相脫節，不熟悉中心實際工作。聲明提到，該中心只是位於華府的辦事處，不是美國孔子學院總部，對美國大學孔子學院營運沒有任何影響，更別提惡意影響。中心呼籲美方參觀這些學校，了解正在發生的事，認為這有助制止謠言。

美國國務卿蓬佩奧表示，孔子學院美國中心是一個「推動北京在美國校園及中小學教室進行全球宣傳及惡意影響活動」的實體。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell），美方不是要趕走在美國的數十家孔子學院，但美國的大學須嚴格審視這些學院從事的各種活動，重申學術交流必須在沒有政府介入下進行。據了解，孔子學院美國中心需定期向美國政府遞交有關人員、資金和運作等信息。

【中印衝突】印度審查孔子學院 中使館籲勿將正常合作政治化

瑞典關境內所有孔子學院相關機構 外媒指顯示中瑞關係崩解

【中美角力】華府防堵中國不當影響 多所大學關孔子學院

責任編輯：林佩怡

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