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【中美角力】美軍機曾迫近香港  駐港部隊罕曝導彈演練（有片）

國情動向 17:29 2020/08/14

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【中美角力】美軍機曾迫近香港  駐港部隊罕曝導彈演練

中美南海角力白熱化，美國軍機頻繁進出南海、更有美軍偵察機一度迫近廣東甚至香港。在此敏感時刻，解放軍駐港部隊防空營罕有曝光影片，展示防空導彈及火炮演練。儘管部份片段並非在香港或周邊地區拍攝，但外界指仍或有警告美國的意味。

這段影片上載於解放軍駐港部隊官方微博，標註為「駐香港部隊的防空利劍」，片段末端打出「駐港部隊防空營」的名字。

部份地空導彈演練　疑在西北大漠拍攝

全長48秒的影片，開首幾個鏡頭可肯定拍攝於駐港部隊軍營、落馬州口岸，都是軍車調動等等；至於「戲肉」的防空導彈演練，則並非攝於香港，而是疑似在西北大漠拍攝。

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片段展示了解放軍防空訓練成果，鏡頭包括速射炮密集發射，乃至防空導彈發射演練。

短片隨後又回顧駐港部隊防空營2010年成立至今的演練，包括2012年9月火炮4次擊落靶機、2013年5月試射導彈兩發兩中，創造火炮擊中「低、慢、小」目標最遠距離；2015年6月部隊在強干援環境下試射導彈，擊中目標，及在去年增添裝備，填補對中高空、超機動目標的空白。

火炮密集發射。

防空導彈。

根據公開資料顯示，駐港部隊的防空系統由紅旗-64導彈發射車、紅旗-6A制導雷達車、和陸盾-2000近防炮等裝備組成，能形成18公里的防空圈。

其中，紅旗-64是一款中低空防空導彈，整個系統能在9秒內向敵機作出攻擊，陸盾-2000配有一門7管30毫米的速射炮，每分鐘可發射4000發炮彈。

駐港部隊擁有紅旗-64等防空導彈

在短片最後，駐港部隊的防營展示他們的徵號，其中香港的英文是用「Hong Kong」，而不是用普通話拼音「xiang gang」。

駐港部隊公開這段影片，被指時機敏感。中國與美國近期在南海角力升級，美國偵察機屢屢飛越南海空域，更多次迫近廣東、甚至香港。其中，專門追蹤飛機動向的Twitter帳戶「Aircraft Spots」3月18日指，美國有多架軍機飛到南海，EP-3E偵察機還一度飛近香港。

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責任編輯：鄧國強

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