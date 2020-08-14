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【新冠肺炎】深圳超市員工確診 3家屬染疫2同事核酸檢測陽性（更新版）

社會熱點 22:57 2020/08/14

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廣東衛健委通報，汕尾陸豐市新增1宗新冠肺炎確診個案，3名家屬亦為無症狀感染者，其中確診患者為深圳羅湖盒馬鮮生超市女員工。深圳今日排查後，亦發現該超市兩員工核酸檢測呈陽性。

汕尾、深圳稍早已啟動機制，隔離密切接觸者等，展開核酸檢測。確診患者在深圳工作的地點及所住小區封閉管理。內地傳媒引述羅湖區衛生健康局稱，暫時還不清楚該名確診病例是否與「問題冷凍食品」相關。

消息稱，該名確診患者盒馬鮮生擔任臨時推銷員至8月2日。該店所在的羅湖IBC Mall，今晚已被封鎖，約200人排隊等候病毒測試。

未知患者是否與「問題冷凍食品」有關

據廣東衛健委，確診患者為41歲女子，陸豐市南塘鎮人，上周四（6日）攜帶3名子女回陸豐南塘鎮，翌日咽部不適，隔日發燒、腹瀉，自行服藥無好轉後，周三（12日）傍晚到當地醫院急症室求診，體溫39℃，提示肺部有感染，隨後轉運至定點醫院隔離治療，目前病情穩定。

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汕尾市啟動疫情處置機制，截至今日下午4時，當地對大巴同車乘客、患者居住地居民、就診醫療機構醫護人員共3184人進行核酸檢測，其中患者3名家屬核酸檢測結果為陽性，屬無症狀感染者，已轉運至定點醫院集中收治。

另外，廣東省委省政府亦派出專家組指導疫情處置工作，加強汕尾和深圳兩地流行病學調查，加大重點人群核酸檢測力度。

深圳今日凌晨接報後，啟動應急處置機制，患者所住樓宇的全部居民，以及工作場所的所有員工要居家隔離，並核酸檢測，已採集重點人群樣本1730份，生活和工作環境樣本2140份。對所住小區、工作地點（深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市）等重點場所封閉式管理，全面消毒。

責任編輯：林佩怡

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