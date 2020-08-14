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「基礎不牢地動山搖」 劉曉明促英反思涉華言行 勿隨美起舞

經濟脈搏 22:40 2020/08/14

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近期中英關係因香港、華為、新疆等問題而日益緊張，中國駐英大使劉曉明表示，「基礎不牢，地動山搖」，盼英方認真反思近期涉華言行，勿再做損害中英關係基礎的事。他稱，中英要加強互信管控分歧，消除認知和信任赤字；並促英國不要「隨美起舞」，堅持獨立自主的外交政策，「不列顛」才是名副其實的「大不列顛」。

劉曉明周五（14日）接受「環球時報-環球網」專訪時稱，目前英國對華政策存在「認知赤字」和「信任赤字」，是中英關係的一個癥結。

他未明確回答中英「黃金時代」是否已經終結，但強調中英歷史文化、社會制度、發展階段不同，難免存在分歧，加強接觸和溝通是消弭「赤字」的必經之路。

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他稱，只有推動相互「掛鉤」而非鼓譟「脫鉤」，中英才能不斷加強互信、管控分歧，消除「認知赤字」和「信任赤字」。

對港政策 英政客思想停留冷戰、殖民時代

對於英國近期無限期暫停與香港引渡協定、調整BNO護照政策、為羅冠聰提供庇護等，劉曉明認為，究其根本還是因為當今世界早已進入21世紀，但英國等一些西方國家政客的思想「卻仍停留在冷戰時期，甚至殖民時代」。他表示，在香港問題上，英國不願意承認香港已回歸中國的現實，以所謂「監督者」自居，慣於對香港事務說三道四。

他強調，一些英美政客反覆聲稱的「《中英聯合聲明》不能單方面終止、且英國有責任監督《聲明》施行」，反映他們「對歷史無知」，欠缺歷史「基礎課」。他稱，《中英聯合聲明》有1137個字、8個條款、3個附件，「沒有任何一個字、任何一個條款、任何一個附件賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任」。

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在中英關係緊張的背景下，外界疑慮「滬倫通」的發展前景，以及中英在英國脫歐後達成自貿協定的可能性。劉曉明說，中英金融合作成果既是倫敦金融優勢地位的體現，更得益於中英緊密關係的支撐。穩定的雙邊關係是推動中英金融合作健康發展的基礎和保障。

責任編輯：林佩怡

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