【中美貿易協議】貿協評估據報推遲 路透：與北戴河會議有關

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【中美角力】美軍機曾迫近香港 駐港部隊罕曝導彈演練（有片）
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中美貿易高級別官員原預料周六（8月15日）舉行視像會議，評估中美貿易戰第一階段協議執行情況。路透最新引述消息人士稱，有關會議因日程安排問題而推遲，目前未就新的日期達成一致。
中美原預料8月15日舉行視像會議
副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤，據報原定周六（協議生效6個月）舉行視像會議，對中美第一階段貿易協議進行首次半年度評審。
一位熟悉會談的消息人士說，會談推遲是因為中國高層繼續在北戴河舉行會議。
【中美貿易協議】庫德洛稱白宮滿意貿協進度 中國連續7日買大豆
通常在8月份舉行的北戴河會議，具體日期從未公佈。該名消息人士稱，延期並非反映該中美貿易協議存在任何實質性問題。
白宮經濟顧問庫德洛周四（13日）表示，特朗普政府對中美第一階段貿易協議的達成情況感到滿意，或暗示該協議能在評估會議過關。
外電早前報道，中方擬將美國近期針對TikTok和WeChat問題列入議程。但美國總統特朗普表明，不會在與中方的會議上談論。
責任編輯：林佩怡
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