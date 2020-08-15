【中美貿易協議】貿協評估據報推遲 路透：與北戴河會議有關

中美貿易高級別官員原預料周六（8月15日）舉行視像會議，評估中美貿易戰第一階段協議執行情況。路透最新引述消息人士稱，有關會議因日程安排問題而推遲，目前未就新的日期達成一致。

中美原預料8月15日舉行視像會議

副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤，據報原定周六（協議生效6個月）舉行視像會議，對中美第一階段貿易協議進行首次半年度評審。

一位熟悉會談的消息人士說，會談推遲是因為中國高層繼續在北戴河舉行會議。

【中美貿易協議】庫德洛稱白宮滿意貿協進度 中國連續7日買大豆

中美貿易代表磋商前夕 中國商務部提「共克時艱」

通常在8月份舉行的北戴河會議，具體日期從未公佈。該名消息人士稱，延期並非反映該中美貿易協議存在任何實質性問題。

白宮經濟顧問庫德洛周四（13日）表示，特朗普政府對中美第一階段貿易協議的達成情況感到滿意，或暗示該協議能在評估會議過關。

外電早前報道，中方擬將美國近期針對TikTok和WeChat問題列入議程。但美國總統特朗普表明，不會在與中方的會議上談論。

【中美角力】庫德洛：首階段中美貿易協議不會被廢止

【中美角力】特朗普：與習近平關係已不一樣

【中美角力】兩大因素 別望貿易能擋中美危機升級

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解