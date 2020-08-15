台灣高雄市長補選 陳其邁67萬票當選未超越2018年得票（附開票連結）

台灣高雄市今天（15日）舉行補選，投票時間是上午8時到下午4時，預計晚上7時會有結果。當選人將接替被罷免的前高雄市長韓國瑜，任期至2022年12月24日。

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【18:15】高雄補選結果出爐，民進黨侯選人陳其邁671,804票，得票率70.03%；國民黨的李眉蓁248,478票，得票率25.90%；民眾黨吳益政38,960票，得票率4.06%。整體投票率41.83%。陳其邁當選，惟未超越2018年得票。

2018年，韓國瑜拿下89萬票，勝過陳其邁的74萬，雙方票數相差15萬票。

【17:00】高雄補選開始點票後，民進黨侯選人陳其邁一路領先，截至下午5時，陳其邁得票率7成，已經突破40萬票，國民黨的李眉蓁緊隨其後獲逾17萬票，民眾黨吳益政僅2.6萬票。

【16:00】據媒體報道，高雄市選委會估算，投票率約5成左右，應會高於罷韓投票（約42%）。

【15:30】韓國瑜下午2時40分左右現身票站，被大批媒體及「韓粉」包圍，被問到下一步規劃，他說，繼續勇敢大力往前走。

【13:00】民進黨侯選人陳其邁一早就與兒子前往票站投票，他說，投票決定自己家鄉的未來，相信高雄未來發展會雨過天晴，並感謝市民與土地讓他上了寶貴一課。

國民黨的李眉蓁，上午亦在黨主席江啟臣等人陪同下前往投票，江啟臣說對選舉平常心、有信心。國民黨設下「333防線」，即李眉蓁若維持支持度3成，拿下30萬選票，輸給陳其邁選票30萬以內，就代表李眉蓁完成階段性任務，江啟臣的主席位置也暫無威脅。

民眾黨吳益政與家人前往投票時表示，「選舉日是全家團圓日」，心情很愉快，雖然過程很辛苦，但是是值得的。

【11:30】據台灣中央社報道，繼昨晚的一波返鄉投票人潮出乎高鐵預期、需增開加班車外，今天上午8至10時，高鐵左營站又再見密集的返鄉人潮，每一班的班車都見人潮，與6月6日罷免前高雄市長韓國瑜投票的返鄉人潮差不多。

不少北漂族表示，除了參與民主外，也想讓高雄趕快安定下來。

高雄市一直是民進黨版圖，至2018年，韓國瑜以53.86%支持度撃敗陳其邁當選，打破民進黨超過20年的壟斷。然而韓國瑜在就任約一年半就遭到罷免，成為首位被罷免成功的直轄市長。

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責任編輯：馬佩君