台灣高雄市長補選 高鐵再見返鄉投票人潮（不斷更新）

台灣高雄市今天（15日）舉行補選，投票時間是上午8時到下午4時，預計晚上7時會有結果。當選人將接替被罷免的前高雄市長韓國瑜，任期至2022年12月24日。

民進黨侯選人陳其邁一早就與兒子前往票站投票，他說，投票決定自己家鄉的未來，相信高雄未來發展會雨過天晴，並感謝市民與土地讓他上了寶貴一課。

國民黨的李眉蓁，上午亦在黨主席江啟臣等人陪同下前往投票，江啟臣說對選舉平常心、有信心。國民黨設下「333防線」，即李眉蓁若維持支持度3成，拿下30萬選票，輸給陳其邁選票30萬以內，就代表李眉蓁完成階段性任務，江啟臣的主席位置也暫無威脅。

民眾黨、親民黨吳益政與家人前往投票時表示，「選舉日是全家團圓日」，心情很愉快，雖然過程很辛苦，但是是值得的。

據台灣中央社報道，繼昨晚的一波返鄉投票人潮出乎高鐵預期、需增開加班車外，今天上午8至10時，高鐵左營站又再見密集的返鄉人潮，每一班的班車都見人潮，與6月6日罷免前高雄市長韓國瑜投票的返鄉人潮差不多。

不少北漂族表示，除了參與民主外，也想讓高雄趕快安定下來。

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責任編輯：馬佩君