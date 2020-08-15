  • 32°C
香港時間 : 2020815日 (六) 12:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

台灣高雄市長補選 高鐵再見返鄉投票人潮（不斷更新）

社會熱點 11:34 2020/08/15

分享：

台灣高雄市今天（15日）舉行補選，投票時間是上午8時到下午4時，預計晚上7時會有結果。當選人將接替被罷免的前高雄市長韓國瑜，任期至2022年12月24日。

民進黨侯選人陳其邁一早就與兒子前往票站投票，他說，投票決定自己家鄉的未來，相信高雄未來發展會雨過天晴，並感謝市民與土地讓他上了寶貴一課。

國民黨的李眉蓁，上午亦在黨主席江啟臣等人陪同下前往投票，江啟臣說對選舉平常心、有信心。國民黨設下「333防線」，即李眉蓁若維持支持度3成，拿下30萬選票，輸給陳其邁選票30萬以內，就代表李眉蓁完成階段性任務，江啟臣的主席位置也暫無威脅。

民眾黨、親民黨吳益政與家人前往投票時表示，「選舉日是全家團圓日」，心情很愉快，雖然過程很辛苦，但是是值得的。

據台灣中央社報道，繼昨晚的一波返鄉投票人潮出乎高鐵預期、需增開加班車外，今天上午8至10時，高鐵左營站又再見密集的返鄉人潮，每一班的班車都見人潮，與6月6日罷免前高雄市長韓國瑜投票的返鄉人潮差不多。

不少北漂族表示，除了參與民主外，也想讓高雄趕快安定下來。

韓國瑜最後上班日 告別高雄宣布「不接受任何職務」

【罷免韓國瑜】罷免通過 韓國瑜鞠躬感謝支持者 遺憾遭抹黑（有片）

【罷免韓國瑜】同意票超門檻 高雄市長韓國瑜罷免案通過（附開票連結）

【罷免韓國瑜】高雄市長韓國瑜罷免案今投票 一文看懂罷韓案始末

【台灣大選】韓國瑜敗選高雄失28萬票 面臨罷免市長壓力

責任編輯：馬佩君

選舉 韓國瑜 高雄 台灣 罷免 補選 親民黨 國民黨 民進黨

下一篇文章

【新冠肺炎】深圳超市員工確診 3家屬染疫2同事核酸檢測陽性（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國禁WeChat意外活化QQ　美下載量狂飆2倍
【中美角力】美國禁WeChat意外活化QQ　美下載量狂飆2倍
響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」
響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【糧食安全】中國科學家破解蝗蟲「臭味相投」奧秘 有望研製治蝗措施
【糧食安全】中國科學家破解蝗蟲「臭味相投」奧秘 有望研製治蝗措施
習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐
習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐
【新冠肺炎】深圳超市員工確診 3家屬染疫2同事核酸檢測陽性（更新版）
【新冠肺炎】深圳超市員工確診 3家屬染疫2同事核酸檢測陽性（更新版）