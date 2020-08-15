【中美角力】特朗普令TikTok母企：90天撤出並銷毁用戶資料

▲ 美國總統特朗普簽署行政命令，要求字節跳動必須在90天內出售或分拆TikTok的美國業務。

美國總統特朗普周五（14日）引用國防生產法、簽署行政命令，要求字節跳動必須在90天內出售或分拆短片社交平台抖音海外版TikTok的美國業務。在資產分拆後，字節跳動必須銷毁所有美國用戶的TikTok備份資料，並在完成後書面知會美國外資審查委員會（CFIUS）。

TikTok日前發表聲明稱，會就美國的封殺行動提出訴訟，強調從來沒有與中國政府共享用戶數據，也從未應要求審查內容。

簽行政命令 TikTok出售限期延長

特朗普的行政命令指出，有可靠證據顯示，在開曼群島註冊的字節跳動，可能會採取威脅行動，危害美國國家安全；涉及字節跳動收購社群媒體應用程式Musical.ly的交易案。

此前，特朗普簽署2項行政命令，將在45天（9月20日）後，禁止美國任何個人或企業，與TikTok及其母公司字節跳動、微信及其母公司騰訊進行交易，字節跳動必須在限期前出售TikTok美國業務，否則會面臨美國政府封殺。

美媒指，特朗普的新命令對TikTok來說是好消息，讓字節跳動有更多時間與潛在買家洽談出售TikTok美國業務。特朗普周四（13日）強調，將TikTok出售給美國企業的交易，必須實質有利於美國，而且是完全安全。

中國外交部副部長樂玉成曾批評，美國政府在拿不出任何真憑實據的情況下，對TikTok進行有罪推定，是強盜的邏輯，明火執仗的搶劫。

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責任編輯：馬佩君