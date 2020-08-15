【中美貿易協議】貿協評估在即 中國據報大量增購美國原油

中美貿易高級別官員預料快將開會，評估中美貿易戰第一階段貿易協議執行情況之際，外電引述消息報道， 中國正大量增購美國原油，涉及至少 2,000萬桶 ， 表明中國仍致力於實現其協議採購目標，可能緩解美國對中國的購買趨勢，遠低於中美貿易協議承諾的擔憂。

路透社引述 美國貿易商、船舶經紀商和中國進口商表示，未來幾周美國對中國的原油出口量將大幅增加。上述知情人士表示，中國國有石油天然氣公司中石油，及中國最大煉油商中石化，已初步預定8月和9月運送至少2,000萬桶美國原油的油輪。

知情人士透露，中石油並計劃在年底前從美國購買300萬噸（約2,200萬桶）原油，價值近10億美元。

報道指，中國已經成為美國原油的最大買家，在貿易緊張導致原油流動幾乎停止之前，中國在2018年購買了價值54.2億美元的美國原油。

而根據Eikon數據，8月美國運往中國的石油將達到創紀錄的3,200萬桶。上述 知情人士表示，儘管目前世界其他地區的油價可能對買家更有利，但中國對美國的油輪預定量（或暫定訂單）卻大幅上升。

一位交易員表示，這肯定是出於政治原因，因為向亞洲供應的大量原油價格，都低於美國基準原油西德克薩斯中質原油。

中美兩國今年一月簽署貿易戰首階段協議，中國承諾在2017年進口額基礎上，今明兩年增購2,000億美元的美國產品和服務，其中，中國承諾增購185億美元的美國能源產品，包括原油和天然氣，意味中國今年須採購總額達250億美元的美國能源產品。

根據美國統計局數據，截至6月30日，中國總計購買20.6億美元美國原油。

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責任編輯：馬佩君