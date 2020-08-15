【中美南海角力】美軍南海演習 並向台灣出售F-16戰機

中美劍拔弩張、軍事角力持續升溫之際，美國太平洋艦隊在Twitter公布，航空母艦列根號（USS Ronald Reagan）領軍的航母戰鬥群，周五（14日）重返南海進行海上防空行動，以支持美軍在印度太平洋地區自由航行的主張，展示美方對盟國和夥伴的承諾。

美軍近日多次派出巡邏機在中國周邊密集展開行動，被外界認為在威懾中國。中方已多次重申中國對南海的主權，其中外交部發言人汪文斌日前指，美國不是南海問題當事國，卻蓄意離間中國與東盟國家關係，挑撥矛盾，企圖製造一張遏制中方的新牌。

航母戰鬥群包括列根號、海軍第5艦載飛行聯隊（CVW-5）、神盾巡洋艦安蒂特姆號（USS Antietam、CG- 54）、神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin、DDG-89），以及勃克級驅逐艦裴拉塔號（USS Rafael Peralta, DDG 115），主要在南海進行固定和旋轉飛行操作機翼，以及高端海上穩定行動和演習。

而在美國衛生部長阿扎（Alex Azar）訪問台灣後，外電消息指，美國對台售武，出售66架由洛歇馬丁（Lockheed Martin）製造的F-16戰機，恐進一步加劇台海及中美緊張局勢惡化。

此為1992年美國宣布批准對台出售150架F-16戰機以來，美國首次向台灣出口先進戰鬥機。 國台辦此前回應美國務院批准一項6.2億美元對台軍售案時稱，反對台美進行任何形式的軍事聯繫，批評民進黨當局「以武謀獨」不會得逞， 只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難。

另外，中國解放軍東部戰區近日進行軍事演習。中國外交部日前表示，個別大國近來在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。外交部並強調台灣是中國領土的一部分，戰區部隊組織巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

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責任編輯：馬佩君