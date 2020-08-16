【中美角力】美偵察機迫近廣東僅93公里　挑戰中國底綫

中美貿易代表推遲視像會晤後，中美南海角力亦陡然升級。北京大學研究平台「南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）」周六（15日）又在Twitter上公布，美軍EP-3E電偵機又再迫近廣東地區，距離廣東福建最短距離只有50.19浬（約92.95公里）。

這是繼本月7日的109.67公里後，又更踏進一步，被指有試探中國底綫的意味。

美軍機近期最接近廣東

「南海戰略態勢感知計劃」平台近期平均每天都會發佈1到3篇的貼文，單單14日就貼了3篇，其中一篇指美國「疑似」進入台灣領空，還有一篇提到EP-3E電偵機在台灣南北出現，P-3C反潛巡邏機甚至只距離福建領海基線43浬（約80公里），也就是距離福建55浬（102公里）。

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平台在周六（15日）晚間11點半左右發布的貼文，指出美軍「僅在過去三天內，已經累計派出包括P-8A、P-3C、RC-135及EP-3E在內至少7架次各型偵察機，前往台灣周邊進行持續偵察」，如此頻繁的偵察活動，甚至多次進入台灣的防空識別區邊緣。

當中，美軍一架EP3E電子偵察機曾現身台灣西南空域，距離廣東及福建交界處最近的距離約為92.95公里，是近期飛得最接近廣東的一次。

台灣東森新聞形容，美方軍機正考驗解放軍的忍耐力。

▲ 美軍EP-3E電偵機又再迫近廣東地區，距離廣東福建最短距離只有50.19浬（約92.95公里）。

▲ 北京大學研究平台「南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）」公布美軍機飛行路綫。

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另外，美國海軍周六聲明表示，列根號航空母艦（USS Ronald Reagan），前日重返南海演習，第五艦載機聯隊、巡洋艦安提坦號（USS Antietam）、驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）和拉斐爾佩拉爾塔號（USS Rafael Peralta）也參與海上防空演練。列根號上月曾與另一航母尼米茲號（USS Nimitz）兩度在南海演習。

列根號航母再巡南海 緊張升級

中國外交部發言人趙立堅也在14日的例行記者會上強調，台灣是中國不可分割的一部分，「戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。

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戰略對抗轉向戰略周旋 中國準備好南海戰爭了嗎？

解放軍東部戰區上周四（13日）公布演練消息後，稱「個別大國」在涉台問題上的消極動向，是向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定，又明言演習的目的是為維護國家主權。

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▲ 美國海軍展示圖片，列根號航空母艦（USS Ronald Reagan）重返南海演習 "> ▲ 美國海軍展示圖片，列根號航空母艦（USS Ronald Reagan）重返南海演習

幾全面否定中國南海主權聲索 為中美關係投震撼彈

▲ 美國海軍周六聲明表示，列根號航空母艦（USS Ronald Reagan）重返南海演習

▲ 美國海軍展示圖片，列根號航空母艦（USS Ronald Reagan）重返南海演習

責任編輯：鄧國強

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